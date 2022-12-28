"Є ризик вибуху": у США заговорили про труднощі у ремонті енергосистеми України, – СNN

Американські журналісти пояснили, чому США не можуть повністю закрити потребу України в устаткуванні, необхідному для відновлення інфраструктури.

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Сполучені Штати Америки стикаються з проблемами при постачанні обладнання для ремонту енергетичних об'єктів в Україну. Про це повідомляє видання CNN.

Автори публікації згадали про те, що Державний секретар США Ентоні Блінкен дав обіцянку працювати разом із союзниками над захистом та відновленням української енергетичної інфраструктури.

Наголошується, що перша партія обіцяної американським президентом допомоги вже прибула до України. Вона включає автоматичні вимикачі, роз'єднувачі і реле. При цьому у виданні стверджують, що США стикаються на цьому шляху із перешкодами.

Один з американських чиновників повідомив CNN, що США намагаються подолати розрив з Україною щодо обладнання, працюючи з приватним сектором. Крім того, існують проблеми з глобальним ланцюжком постачання, через що Сполучені Штати змушені обмежувати кількість додаткової допомоги.

У виданні пишуть, що деякі дорогі технології не можуть бути використані в Україні через різницю в частотах мереж. У США також розраховують, що надані Україні системи ППО вбережуть американське обладнання та українську інфраструктуру від російських обстрілів.

Також згадується про передачу в Україну газових генераторів, які, найімовірніше, не будуть використані для заживлення окремих будинків, проте зможуть забезпечити енергією критично важливі об'єкти.

Американський чиновник також пояснив, що навіть у разі повного відновлення енергетичної системи України деякий час її не можна буде використати на повну потужність. В іншому випадку це може призвести до вибуху.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів журналістам Associated Press про підготовку ЗРК Patriot до роботи в Україні. Він зазначив, що Сполучені Штати розробили план щодо прискореного навчання українських солдатів управлінню комплексом.

Ще Фокус писав про те, що після візиту Володимира Зеленського до США, держсекретар Ентоні Блінкен обговорив пропозицію Києва щодо мирного врегулювання з представниками "Великої сімки". Блінкен зазначив, що це є "добрим початком".