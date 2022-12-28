Из-за инфляции и санкций: в России с нового года подорожает алкоголь

Водка, бренди и коньяк в России значительно подорожают уже в первый день 2023 года. Причина — на стоимость алкоголя негативно влияют введенные внешние торговые и финансовые ограничения.

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В России собираются повысить минимальные цены на некоторые виды алкогольных напитков. Соответствующий указ опубликован на сайте российского Минфина.

Так, с 1 января 2023 года цены на крепкие алкогольные напитки в России будут следующими:

бутылка водки — 281 рубль (вместо 261 рубля)

бутылка бренди — 375 рублей (вместо 348 рублей)

бутылка коньяка — 517 рублей (вместо 480 рублей).

Кроме того цена за литр этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, увеличится с 63 до 68 рублей за литр.

Отмечается, что подорожание алкогольных напитков происходит по причине уровня инфляции в 5,5% в 2023 году. Также в Минфине указывали на рост затрат на производство алкогольной продукции — коммунальные услуги, оплата труда, логистику, увеличение стоимости сырья для производства алкоголя.

Еще в 2022 году на стоимость алкоголя негативно влияли введенные внешние торговые и финансовые ограничения, проблемы с импортом оборудования, комплектующих и расходных материалов.

В РФ снижается часть импортного алкоголя

По итогам шести месяцев 2022 года, ввоз в Россию всех крепких напитков из-за рубежа сократился почти на 35%. Например:

виски — импорт ниже на 70%, если сравнивать с довоенным 2021 годом

французский коньяк и импортное пиво — импорт упал на 60%

Импорт шампанского остановился полностью. На этом фоне закупочные цены на импортное спиртное с февраля выросли на 27–40%, а по части позиций – на 70%.

Напомним, российские СМИ сообщали, что по стране широко распространяются рецепты приготовления настойки на мертвых кротах под названием "кротовуха". Предприниматель из Москвы Антон Семенов даже подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда "Кротовуха".

Также летом 2022 года сообщалось, что британская компания Diageo, владеющая торговыми марками Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan, уходит с российского рынка.