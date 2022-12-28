Через інфляцію та санкції: у Росії з нового року подорожчає алкоголь

Горілка, бренді та коньяк у Росії значно подорожчають вже в перший день 2023 року. Причина — на вартість алкоголю негативно впливають запроваджені зовнішні торговельні та фінансові обмеження.

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У Росії мають намір підвищити мінімальні ціни на деякі види алкогольних напоїв. Відповідний указ опубліковано на сайті російського Мінфіну.

Так, з 1 січня 2023 року ціни на міцні алкогольні напої в Росії будуть такими:

пляшка горілки – 281 рубль (замість 261 рубля)

пляшка бренді — 375 рублів (замість 348 рублів)

пляшка коньяку — 517 рублів (замість 480 рублів).

Крім того, ціна за літр етилового спирту, виробленого з харчової сировини, збільшиться з 63 до 68 рублів за літр.

Зазначається, що подорожчання алкогольних напоїв відбувається через рівень інфляції в 5,5% у 2023 році. Також у Мінфіні вказували на зростання витрат на виробництво алкогольної продукції – комунальні послуги, оплату праці, логістику, збільшення вартості сировини для виробництва алкоголю.

Ще у 2022 році на вартість алкоголю негативно впливали запроваджені зовнішні торгові та фінансові обмеження, проблеми з імпортом обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів.

У РФ знижується частина імпортного алкоголю

За підсумками шести місяців 2022 року, ввезення до Росії всіх міцних напоїв з-за кордону скоротилося майже на 35%. Наприклад:

віскі — імпорт нижче на 70%, якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком

французький коньяк та імпортне пиво — імпорт упав на 60%

Імпорт шампанського зупинився повністю. На цьому фоні закупівельні ціни на імпортне спиртне з лютого зросли на 27–40%, а щодо позицій – на 70%.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що по країні широко поширюються рецепти приготування настоянки на мертвих кротах під назвою "кротовуха ". Підприємець із Москви Антон Семенов навіть подав до Роспатенту заявку на реєстрацію бренду "Кротовуха".

Також влітку 2022 повідомлялося, що британська компанія Diageo, що володіє торговими марками Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys і Captain Morgan, йде з російського ринку.