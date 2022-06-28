Британський виробник елітного алкоголю залишає російський ринок

Упродовж шести місяців компанія Diageo має намір поступово згортати свою діяльність на російському ринку. У цей час працівникам виплачуватимуть компенсацію.

Один із найбільших у світі виробників алкоголю, британська компанія Diageo, що володіє торговими марками Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys і Captain Morgan, йде з російського ринку. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Представники компанії Diageo заявили про вимушене поступове скорочення своєї діяльності в Росії, після припинення експорту та продажу продукції російським клієнтам у березні цього року.

"Ми очікуємо, що цей процес займе приблизно шість місяців, протягом яких ми будемо, як і раніше, сфокусовані на підтримці наших співробітників, зокрема наданні їм розширеного пакета компенсаційних виплат за умов повного дотримання російського законодавства", — повідомили в компанії.

Найбільший британський імпортер припинив постачання у Росію 3 березня на тлі військової агресії в Україні. З того моменту компанія продавала запаси продукції, що залишилися в Росії, і тепер оголосила про припинення своєї діяльності.

Що відомо про діяльність Diageo в Росії?

Британська компанія з'явилася на російському ринку в 2006 році та запропонувала клієнтам якісні шотландські віскі Johnnie Walker, The Singleton, Talisker, Mortlach, бурбон Bulleit, ром Captain Morgan і лікер Baileys.

Продукція компанії Diageo продавалася у більш ніж 79 тисяч магазинів по всій РФ, а також у 19 тисячах ресторанів та інших закладів.

Раніше повідомлялося, що в березні компанія Diageo призупинила постачання своїх товарів в Україну та Росію на тлі повномасштабної війни. Керівництво компанії підкреслило, що для них пріоритетом є безпека співробітників в Україні та "ширшому регіоні".

Американська компанія Brown-Forman, що виробляє відомий віскі Jack Daniel's і горілку Finlandia у березні цього року повідомила про зупинення комерційної діяльності в Росії. Як і багато інших західних компаній, Brown-Forman пішла з російського ринку через збройне вторгнення РФ в Україну.