Британский производитель элитного алкоголя покидает российский рынок

В течение шести месяцев компания Diageo намерена постепенно сворачивать свою деятельность на российском рынке. В это время сотрудникам будут выплачивать компенсацию.

Один из крупнейших в мире производителей алкоголя, британская компания Diageo, владеющая торговыми марками Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan, уходит с российского рынка. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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Представители компании Diageo заявили о вынужденном постепенном сокращении своей деятельности в России, после прекращения экспорта и продажи продукции российским клиентам в марте этого года.

"Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства",— сообщили в компании.

Крупнейший британский импортер приостановил поставки в Россию 3 марта на фоне военной агрессии в Украине. С того момента компания продавала оставшиеся в России запасы продукции и теперь объявила о прекращении своей деятельности.

Что известно о деятельности Diageo в России?

Британская компания появилась на российском рынке в 2006 году и предложила клиентам качественные шотландский виски Johnnie Walker, The Singleton, Talisker, Mortlach, бурбон Bulleit, ром Captain Morgan и ликер Baileys.

Продукция компании Diageo продавалась в более чем 79 тысяч магазинов по всей РФ а также в 19 тысячах ресторанах и других заведениях.

Ранее сообщалось, что в марте компания Diageo приостановила поставки своих товаров в Украину и Россию на фоне полномасштабной войны. Руководство компании подчеркнуло, что для них приоритетом является безопасность сотрудников в Украине и "более широком регионе".

Американская компания Brown-Forman, производящая известный виски Jack Daniel's и водку Finlandia в марте этого года сообщила о приостановлении коммерческой деятельности в России. Как и многие другие западные компании, Brown-Forman ушла с российского рынка из-за вооруженного вторжения РФ в Украину.