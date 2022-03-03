Крупнейший производитель алкоголя приостанавливает поставки в Украину и РФ

Экспорт виски, рома, пива и водки известных брендов временно прекращен по причине полномасштабной войны.

Один из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков Diageo приостановил поставки своих товаров в Украину и Россию на фоне полномасштабной войны. Об этом представитель компании сообщил в комментарии агентству Reuters.

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"Нашим приоритетом является безопасность наших людей в Украине и более широком регионе", — подчеркивают в Diageo.

Diageo является международной компанией со штаб-квартирой в Лондоне, ей принадлежит 8 из 20 самых популярных по продажам мировых брендов алкоголя. В частности, компания выпускает виски Johnnie Walker, White Horse, J&B, Bells, ром Captain Morgan, пиво Guinness, водку Smirnoff и другие напитки.

Продукция Diageo продается в около 180 странах мира, на компанию работает более 20 тысяч сотрудников.

Напомним, 28 февраля из-за полномасштабного вторжения России в Украину производитель алкоголя Nemiroff отозвал лицензию на производство своих товаров в РФ.

Тем временем французские власти конфисковали 86-метровую яхту, которая предположительно принадлежит российскому олигарху и главе "Роснефти" Игорю Сечину.

Также Фокус писал о том, как изменилась экономическая ситуация в России после введения Западом санкций за развязывание войны против украинского государства.