Найбільший виробник алкоголю призупиняє постачання в Україну та РФ

Експорт віскі, рому, пива та горілки відомих брендів тимчасово припинено через повномасштабну війну.

Один із найбільших у світі виробників алкогольних напоїв Diageo призупинив постачання своїх товарів до України та Росії на тлі повномасштабної війни. Про це представник компанії повідомив у коментарі агенції Reuters.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Нашим пріоритетом є безпека наших людей в Україні та ширшому регіоні", — наголошують у Diageo.

Diageo є міжнародною компанією зі штаб-квартирою в Лондоні, їй належить 8 із 20 найпопулярніших із продажу світових брендів алкоголю. Зокрема компанія випускає віскі Johnnie Walker, White Horse, J&B, Bells, ром Captain Morgan, пиво Guinness, горілку Smirnoff та інші напої.

Продукція Diageo продається близько 180 країнах світу, на компанію працює понад 20 тисяч співробітників.

Нагадаємо, 28 лютого через повномасштабне вторгнення Росії в Україну виробник алкоголю Nemiroff відкликав ліцензію на виробництво своїх товарів у РФ.

Тим часом французька влада конфіскувала 86-метрову яхту, яка, ймовірно, належить російському олігарху та главі "Роснафти" Ігорю Сєчину.

Також Фокус писав про те, як змінилася економічна ситуація в Росії після запровадження Заходом санкцій за розв'язання війни проти української держави.