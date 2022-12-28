Не разрушить ракетами: Зеленский призвал децентрализовать энергосистему Украины (видео)

В своем обращении к Верховной Раде украинский президент отметил, что Украина должна стать передовой страной в энергетической сфере. Вместе с тем, основной упор будет сделан на атомной генерации и водной энергетике.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости децентрализации энергетической инфраструктуры. Об этом он заявил во время обращения к Верховной Раде 28 декабря.

"Сейчас, когда враг задался целью уничтожить нашу энергетику, мы ставим своей целью стать лидером в трансформации нашей энергетики для противодействия любым угрозам — военным, политическим, экономическим или даже климатическими", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ключевая роль в создании децентрализованной энергетической системы отводится внедрению концепции зеленой энергетики. Вместе с тем, основной упор все же будет сделан на атомной генерации и водной энергетике.

Президент также отметил, что децентрализованную энергетическую систему невозможно полностью вывести из строя ракетными атаками. Таким образом, РФ не удастся выполнить свой план по уничтожению украинской инфраструктуры.

По словам Зеленского, благодаря модернизации энергетического сектора Украина сможет полностью обеспечить граждан электроэнергией в военное время. Более того, после того, как прекратятся обстрелов ВС РФ, Украина сможет экспортировать электроэнергию в европейских стран.

"Мы можем, а значит, должны стать одним из гарантов европейской энергобезопасности", — считает украинский лидер.

Напомним, что Владимир Зеленский выступил на последнем в 2022 году заседании парламента 28 декабря. Президент, в частности, заявил, что Украину ждет победа, о которой мечтали все наши поколения и упомянул об успехах украинского ВПК.

Еще Фокус писал о том, что во время выступления в Верховной Раде Зеленский вручил капитану батареи HIMARS Павлу Чернявскому знак отличия, который передал президент США Джо Байден.