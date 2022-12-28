Зеленский передал командиру батареи HIMARS награду от Байдена (фото, видео)

Президент отметил, что для него было честью выполнить поручение бойца и передать президенту США Байдену государственную награду "Крест боевых заслуг".

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Во время своего выступления в Верховной Раде в среду, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский вручил капитану батареи HIMARS знак отличия от президента США. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"У меня есть один долг со времени визита в Соединенные штаты, который я хочу прямо сейчас в этом зале отдать капитану Павлу Чернявскому, командиру батареи HIMARS. Который передал Крест боевых заслуг президенту США Байдену. И для меня было честью выполнить эту особенную миссию. Но, главное, есть и вторая часть. В ответ президент Байден передал специальный символ от президента Соединенных Штатов Америки", — заявил Владимир Зеленский.

Ранее, президент Украины передал президенту США Джо Байдену знак отличия "Крест боевых заслуг" во время встречи в Вашингтоне, которая прошла 21 декабря.

"Крест боевых заслуг" — государственная награда Украины. Отличительный знак президента Украины, установлен для награждения военнослужащих ВСУ и других воинских формирований за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся героический поступок при выполнении боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственном столкновении с противником, а также за выдающиеся успехи в управлении войсками при ведении боевых действий.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Глава государства подвел итоги уходящего года и поделился планами на 2023 год. В частности, Зеленский заявил, что наш ВПК будет одним из наиболее прогрессивных в мире.

Ранее сообщалось, что 27-28 декабря руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил одну из самых горячих точек на линии фронта — город Бахмут Донецкой области

Также Фокус писал, что 20 декабря президент Владимир Зеленский приехал с необъявленным визитом в Бахмут. Вместе с ним была замминистра обороны Анна Маляр. Глава государства наградил военных и посетил передовые позиции на этом участке фронта.