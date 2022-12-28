"Мы помогли Западу найти себя": основные тезисы выступления Зеленского в Раде (видео)
В своем выступлении Владимир Зеленский заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. И добавил, что наш ВПК будет одним из наиболее прогрессивных в мире.
В среду, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил на последнем в этом году пленарном заседании Верховной Рады Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По словам нардепа, выступление президента задержалось на 1,5 часа — всему виной воздушная тревога, которую ранее объявили на всей территории Украины. Помимо президента в стенах Верховной Рады также присутствовали иностранные дипломаты, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, секретарь СНБО Алексей Данилов, военные и Кабмин в полном составе.
Также Железняк поделился основными тезисами из выступления Зеленского:
- "Украина стала одним из лидеров свободного мира. Для многих это гордость друзей среди украинцев."
- "Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России. Именно Украина объединила Евросоюз."
- "С начала полномасштабной войны состоялось 850 дипломатических мероприятий, в которых президент принимал личное участие."
- "Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных."
- "Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (должны гарантировать мир, но не способны это сделать)."
- "Единство — это то, что мы должны сейчас беречь."
- "Страна идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все чего не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира."
- "Мы станем лидером в построении "зеленой энергетики". Также будем развивать собственное атомное поколение."
- "Мы пройдем эту зиму, российские "шахедные" удары не помогут."
- "Количество терминалов "Старлинк" доведем до более 30 тысяч в ближайшее время."
- "Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг."
- "Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности"
- "30 государств-доноров присоединились к инициативе Grain from Ukraine"
- "Бизнес это тоже защита Украины, налоги это также безопасность."
- "На оборону за год направлено более 1,2 трлн грн. Должны помнить, что это деньги, только за счет внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели."
- "Наличная налоговая система не устраивает: кто платит налоги и кто их собирает. Надо искать консенсус для ее улучшения. Но пока поблагодарил всех, кто платит налоги."
- "Должен быть международный трибунал по военными преступниками оккупантов. Поблагодарил Нидерланды за лидерство в этом вопросе."
- "Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто сейчас в плену. С начала войны вернули наших 1456 человек."
- "Восстановление будет крупнейшим экономическим проектом Европы: вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Так же будем восстанавливать "нормальность" жизни на территории Донбасса и Крыма. Приоритет для компаний, которые были в Украине во время войны и вышли из рынка."
- "Миллионы наших людей заграницей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой."
- "Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации."
Напомним, 25 декабря президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о том, что российские войска могут нанести очередные ракетные удары, которые сделают время, оставшееся до конца 2022 года, "темным и сложным".
Ранее также Washington Post сообщал, что во время поездки в Вашингтон Зеленский пытался убедить американского коллегу Джо Байдена и чиновников США в том, что Киев способен одержать полную победу над Москвой, однако официальные лица Соединенных Штатов называют такое развитие событий маловероятным.