"Мы помогли Западу найти себя": основные тезисы выступления Зеленского в Раде (видео)

В своем выступлении Владимир Зеленский заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. И добавил, что наш ВПК будет одним из наиболее прогрессивных в мире.

Related video

В среду, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил на последнем в этом году пленарном заседании Верховной Рады Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам нардепа, выступление президента задержалось на 1,5 часа — всему виной воздушная тревога, которую ранее объявили на всей территории Украины. Помимо президента в стенах Верховной Рады также присутствовали иностранные дипломаты, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, секретарь СНБО Алексей Данилов, военные и Кабмин в полном составе.

Также Железняк поделился основными тезисами из выступления Зеленского:

"Украина стала одним из лидеров свободного мира. Для многих это гордость друзей среди украинцев."

"Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России. Именно Украина объединила Евросоюз."

"С начала полномасштабной войны состоялось 850 дипломатических мероприятий, в которых президент принимал личное участие."

"Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных."

"Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (должны гарантировать мир, но не способны это сделать)."

"Единство — это то, что мы должны сейчас беречь."

"Страна идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все чего не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира."

"Мы станем лидером в построении "зеленой энергетики". Также будем развивать собственное атомное поколение."

"Мы пройдем эту зиму, российские "шахедные" удары не помогут."

"Количество терминалов "Старлинк" доведем до более 30 тысяч в ближайшее время."

"Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг."

"Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности"

"30 государств-доноров присоединились к инициативе Grain from Ukraine"

"Бизнес это тоже защита Украины, налоги это также безопасность."

"На оборону за год направлено более 1,2 трлн грн. Должны помнить, что это деньги, только за счет внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели."

"Наличная налоговая система не устраивает: кто платит налоги и кто их собирает. Надо искать консенсус для ее улучшения. Но пока поблагодарил всех, кто платит налоги."

"Должен быть международный трибунал по военными преступниками оккупантов. Поблагодарил Нидерланды за лидерство в этом вопросе."

"Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто сейчас в плену. С начала войны вернули наших 1456 человек."

"Восстановление будет крупнейшим экономическим проектом Европы: вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Так же будем восстанавливать "нормальность" жизни на территории Донбасса и Крыма. Приоритет для компаний, которые были в Украине во время войны и вышли из рынка."

"Миллионы наших людей заграницей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой."

"Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации."

Напомним, 25 декабря президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о том, что российские войска могут нанести очередные ракетные удары, которые сделают время, оставшееся до конца 2022 года, "темным и сложным".

Ранее также Washington Post сообщал, что во время поездки в Вашингтон Зеленский пытался убедить американского коллегу Джо Байдена и чиновников США в том, что Киев способен одержать полную победу над Москвой, однако официальные лица Соединенных Штатов называют такое развитие событий маловероятным.