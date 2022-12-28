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Украина Российско-украинская война

"Мы помогли Западу найти себя": основные тезисы выступления Зеленского в Раде (видео)

Владимир Зеленский, выступление, Верховная Рада, президент, нардепы
Фото: Офис президента | Из-за воздушной тревоги выступление президента пришлось отложить на 1,5 часа

В своем выступлении Владимир Зеленский заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. И добавил, что наш ВПК будет одним из наиболее прогрессивных в мире.

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В среду, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил на последнем в этом году пленарном заседании Верховной Рады Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам нардепа, выступление президента задержалось на 1,5 часа — всему виной воздушная тревога, которую ранее объявили на всей территории Украины. Помимо президента в стенах Верховной Рады также присутствовали иностранные дипломаты, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, секретарь СНБО Алексей Данилов, военные и Кабмин в полном составе.

Также Железняк поделился основными тезисами из выступления Зеленского:

  • "Украина стала одним из лидеров свободного мира. Для многих это гордость друзей среди украинцев."
  • "Мы помогли Западу найти себя снова и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто уже там не боится России. Именно Украина объединила Евросоюз."
  • "С начала полномасштабной войны состоялось 850 дипломатических мероприятий, в которых президент принимал личное участие."
  • "Украинский военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных."
  • "Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (должны гарантировать мир, но не способны это сделать)."
  • "Единство — это то, что мы должны сейчас беречь."
  • "Страна идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. Все чего не добились раньше, будет у нас. Сейчас есть общенациональное единство, функционирующее свое государство и поддержка мира."
  • "Мы станем лидером в построении "зеленой энергетики". Также будем развивать собственное атомное поколение."
  • "Мы пройдем эту зиму, российские "шахедные" удары не помогут."
  • "Количество терминалов "Старлинк" доведем до более 30 тысяч в ближайшее время."
  • "Мы завершим тотальную цифровизацию всех государственных услуг."
  • "Будем развивать отношения со странами Африки и Юга ради продовольственной безопасности"
  • "30 государств-доноров присоединились к инициативе Grain from Ukraine"
  • "Бизнес это тоже защита Украины, налоги это также безопасность."
  • "На оборону за год направлено более 1,2 трлн грн. Должны помнить, что это деньги, только за счет внутренних налогов и пошлин, а международная помощь идет на гуманитарные цели."
  • "Наличная налоговая система не устраивает: кто платит налоги и кто их собирает. Надо искать консенсус для ее улучшения. Но пока поблагодарил всех, кто платит налоги."
  • "Должен быть международный трибунал по военными преступниками оккупантов. Поблагодарил Нидерланды за лидерство в этом вопросе."
  • "Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто сейчас в плену. С начала войны вернули наших 1456 человек."
  • "Восстановление будет крупнейшим экономическим проектом Европы: вся территория нашего государства нуждается в перестройке. Так же будем восстанавливать "нормальность" жизни на территории Донбасса и Крыма. Приоритет для компаний, которые были в Украине во время войны и вышли из рынка."
  • "Миллионы наших людей заграницей не должны стать беженцами. Мы должны вернуть их домой."
  • "Должна быть создана современная ветеранская политика и политики реабилитации."

Напомним, 25 декабря президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о том, что российские войска могут нанести очередные ракетные удары, которые сделают время, оставшееся до конца 2022 года, "темным и сложным".

Ранее также Washington Post сообщал, что во время поездки в Вашингтон Зеленский пытался убедить американского коллегу Джо Байдена и чиновников США в том, что Киев способен одержать полную победу над Москвой, однако официальные лица Соединенных Штатов называют такое развитие событий маловероятным.