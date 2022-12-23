Чиновники США сомневаются, что Украина одержит полную победу над РФ, — Washington Post

Во время поездки в Вашингтон Зеленский пытался убедить Байдена, что Украина способна победить Россию, однако американские официальные лица называют такой сценарий маловероятным.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Вашингтон пытался убедить американского коллегу Джо Байдена и чиновников США в том, что Киев способен одержать полную победу над Москвой, однако официальные лица Соединенных Штатов называют такое развитие событий маловероятным. Об этом говорится в статье Washington Post.

"Зеленский использовал свои короткие встречи с Байденом и законодателями в среду, чтобы доказать, что Украина способна сразу выиграть войну, что, по словам официальных лиц США (сказанных) в частном порядке, маловероятно", — говорится в публикации.

В то же время издание отмечает, что визит Зеленского был попыткой заручиться поддержкой скептически настроенных по отношению к Украине американских законодателей перед зимними ожесточенными боями на фоне того, как через две недели республиканцы будут контролировать Палату представителей по итогам выборов в Конгресс.

"Само его присутствие — это напоминание о том, как опасно обесценивать силу идеи Украины", — сказал сенатор Крис Мерфи, присутствовавший на выступлении Зеленского перед Конгрессом.

По словам законодателя, Украина "должна была пасть в течение нескольких дней", а сам Зеленский "должен был умереть, раз остался в Киеве", однако появление Зеленского в Вашингтоне спустя почти год после начала полномасштабного вторжения РФ "послало действительно мощный сигнал" Соединенным Штатам.

Напомним, 21 декабря президент США Джо Байден встретился с Зеленским. Также в этот день президент Украины выступил перед Конгрессом США.

23 декабря Байден подписал оборонный бюджет государства на 2023 год на рекордную сумму в 858 миллиардов долларов, из которых 800 млн будут направлены на помощь Украине.