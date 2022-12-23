Чиновники США сумніваються, що Україна здобуде повну перемогу над РФ, — Washington Post

Під час поїздки до Вашингтону Зеленський намагався переконати Байдена, що Україна здатна перемогти Росію, проте американські офіційні особи називають такий сценарій малоймовірним.

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Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Вашингтона намагався переконати американського колегу Джо Байдена та чиновників США у тому, що Київ здатний здобути повну перемогу над Москвою, проте офіційні особи Сполучених Штатів називають такий розвиток подій малоймовірним. Про це йдеться у статті Washington Post.

"Зеленський використав свої короткі зустрічі з Байденом і законодавцями в середу, щоб довести, що Україна здатна одразу виграти війну, що, за словами офіційних осіб США (сказаних) у приватному порядку, малоймовірно", — йдеться у публікації.

Водночас видання зазначає, що візит Зеленського був спробою заручитися підтримкою скептично налаштованих щодо України американських законодавців перед зимовими запеклими боями на тлі того, як через два тижні республіканці контролюватимуть Палату представників за підсумками виборів до Конгресу.

"Власне його присутність — це нагадування про те, як небезпечно знецінювати силу ідеї України", — сказав сенатор Кріс Мерфі, який був присутній на виступі Зеленського перед Конгресом.

За словами законодавця, Україна "мала була пасти протягом кількох днів", а сам Зеленський "мав померти, раз залишився в Києві", проте поява Зеленського у Вашингтоні майже через рік після початку повномасштабного вторгнення РФ "надсилала дійсно потужний сигнал" Сполученим Штатам.

Нагадаємо, 21 грудня президент США Джо Байден зустрівся із Зеленським. Також у цей день президент України виступив перед Конгресом США.

23 грудня Байден підписав оборонний бюджет держави на 2023 рік на рекордну суму 858 мільярдів доларів, з яких 800 млн буде спрямовано на допомогу Україні.