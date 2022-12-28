"Ми допомогли Заходу знайти себе": основні тези виступу Зеленського в Раді (відео)

У своєму виступі Володимир Зеленський заявив, що Україна йде до перемоги, про яку мріяли усі наші покоління. І додав, що наш ВПК буде одним із найпрогресивніших у світі.

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У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив на останньому цьогорічному пленарному засіданні Верховної Ради України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепа, виступ президента затримався на 1,5 години — винна повітряна тривога, яку раніше оголосили на всій території України. Крім президента у стінах Верховної Ради також були присутні іноземні дипломати, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, секретар РНБО Олексій Данілов, військові та Кабмін у повному складі.

Також Железняк поділився основними тезами із виступу Зеленського:

"Україна стала одним з лідерів вільного Світу. Для багатьох це гордість мати друзів серед українців."

"Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути на скільки Захід переважає. Ніхто вже там не боїться рф. Саме Україна об’єднала ЄС."

"З початку повномасштабної війни відбулося 850 дипломатичних заходів, в яких Президент брав особисту участь."

"Український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивніших."

"Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити)."

"Єдність — це те, що ми маємо зараз берегти."

"Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка Світу."

"Ми станемо лідером у побудові "зеленої енергетики". Також розвиватимемо власну атомну генерацію."

"Ми пройдемо цю зиму, російські "шахедні" удари не допоможуть."

"Кількість терміналів "Старлінк" доведемо до більше ніж 30 тисяч в найбільший час."

"Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг."

"Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки"

"30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine."

"Бізнес це також захист України, податки це також безпека."

"На оборону за рік спрямовано більше 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки за рахунок внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі."

"Наявна податкова система не влаштовує: хто платить податки, та хто їх збирає. Треба шукати консенсус для її покращення. Але поки подякував всім, хто платить податки."

"Має бути міжнародний трибунал за воєнними злочинцями окупантів. Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні."

"Мета — відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто зараз у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей."

"Відбудова буде найбільшим економічним проєктом Європи: вся територія нашої держави потребує перебудови. Так само будемо відновлювати "нормальність життя" на території Донбасу та Криму. Пріоритет для компаній, які були в Україні під час війни і вийшли з ринку."

"Мільони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх додому."

"Має бути створена сучасна ветеранська політика та політики реабілітації."

Нагадаємо, 25 грудня президент Володимир Зеленський попередив українців про те, що російські війська можуть завдати чергових ракетних ударів, які зроблять час, що залишився до кінця 2022 року, "темним і складним".

Раніше також Washington Post повідомляв, що під час поїздки до Вашингтона Зеленський намагався переконати американського колегу Джо Байдена та чиновників США у тому, що Київ здатний здобути повну перемогу над Москвою, проте офіційні особи Сполучених Штатів називають такий розвиток подій малоймовірним.