Зеленський передав командиру батареї HIMARS нагороду від Байдена (фото, відео)

Президент зазначив, що для нього було честю виконати доручення бійця і передати президенту США Байдену державну нагороду "Хрест бойових заслуг".

Related video

Під час свого виступу у Верховній Раді в середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський вручив капітану батареї HIMARS відзнаку від президента США. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"У мене є один обов'язок від часу візиту до Сполучених штатів, який я хочу прямо зараз у цій залі віддати капітану Павлу Чернявському, командиру батареї HIMARS. Який передав Хрест бойових заслуг президенту США Байдену. І для мене було честю виконати цю особливу місію. Але, головне, є і друга частина. У відповідь президент Байден передав спеціальний символ від президента Сполучених Штатів Америки", — заявив Володимир Зеленський.

Раніше президент України передав президенту США Джо Байдену відзнаку "Хрест бойових заслуг" під час зустрічі у Вашингтоні, яка відбулася 21 грудня.

"Хрест бойових заслуг" — державна нагорода України. Відзнака президента України, встановлена для нагородження військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань за визначну особисту хоробрість та відвагу або визначний героїчний вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя і безпосередньому зіткненні з противником, а також за визначні успіхи в управлінні військами під час ведення бойових дій.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Глава держави підбив підсумки року, що минає, і поділився планами на 2023 рік. Зокрема, Зеленський заявив, що наш ВПК буде одним із найпрогресивніших у світі.

Раніше повідомлялося, що 27-28 грудня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав одну з найгарячіших точок на лінії фронту — місто Бахмут Донецької області.

Також Фокус писав, що 20 грудня президент Володимир Зеленський приїхав із неоголошеним візитом у Бахмут. Разом із ним була заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Глава держави нагородив військових і відвідав передові позиції на цій ділянці фронту.