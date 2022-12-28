Не зруйнувати ракетами: Зеленський закликав децентралізувати енергосистему України (відео)

У своєму зверненні до Верховної Ради український президент наголосив, що Україна має стати передовою країною в енергетичній сфері. Водночас основний акцент буде зроблено на атомній генерації та водній енергетиці.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність децентралізації енергетичної інфраструктури. Про це він заявив під час звернення до Верховної Ради 28 грудня.

"Зараз, коли ворог поставив за мету знищити нашу енергетику, ми ставимо за мету стати лідером у трансформації нашої енергетики для протидії будь-яким загрозам — військовим, політичним, економічним або навіть кліматичними", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що ключова роль у створенні децентралізованої енергетичної системи відводиться впровадженню концепції зеленої енергетики. Водночас основний акцент усе ж таки буде зроблено на атомній генерації та водній енергетиці.

Президент також зазначив, що децентралізовану енергетичну систему неможливо повністю вивести з ладу ракетними атаками. Так РФ не вдасться виконати свій план зі знищення української інфраструктури.

За словами Зеленського, завдяки модернізації енергетичного сектору Україна зможе повністю забезпечити громадян електроенергією у воєнний час. Ба більше, після того, як припиняться обстріли ЗС РФ, Україна зможе експортувати електроенергію в європейські країни.

"Ми можемо, а отже, маємо стати одним із гарантів європейської енергобезпеки", — вважає український лідер.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський виступив на останньому в 2022 році засіданні парламенту 28 грудня. Президент, зокрема, заявив, що на Україну чекає перемога, про яку мріяли всі наші покоління і згадав про успіхи українського ВПК.

Ще Фокус писав про те, що під час виступу у Верховній Раді Зеленський вручив капітану батареї HIMARS Павлу Чернявському відзнаку, яку передав президент США Джо Байден.