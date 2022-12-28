В Укрэнерго объяснили, почему так долго восстанавливают инфраструктуру (видео)

Характер повреждений не позволяет провести ремонтные работы за час-два. По словам одного из монтажников, ремонт одного трансформатора или выключателя занимает больше месяца.

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В Укрэнерго наглядно показали, почему ремонтные работы поврежденной российскими ударами энергоинфраструктуры длятся так долго. Об этом сообщается на YouTube-канале Укрэнерго.

Опубликованное национальной компанией видео было снято во время восстановления важного объекта, который обеспечивал электроэнергией сотни тысяч потребителей. По этой причине ВС РФ обстреляли его шесть раз.

"Мы все обязательно восстановим, но разрушить быстрее, чем отстроить", — говорится в описании к видео.

Характер некоторых повреждений не позволяет проводить ремонтные работы в течение нескольких часов.

"Работы, вы тут видели, хватит не на один год", — сказал один из сотрудников ремонтной бригады, добавив, что восстановление одного трансформатора или выключателя может длиться дольше месяца.

"Мирное население ощутило на себе "эту всю прелесть, как говорится, в здравом уме сложно представить, что такое может быть", — сказал монтажник.

"И так уже на пределе своих возможностей. Работаем", — пояснил он.

Напомним, что с начала текущего года сотрудники СБУ нейтрализовали сотни вражеских кибератак на объекты энергетики. В силовом ведомстве объяснили, что ракетные обстрелы украинской энергетики дополняются еще и кибератаками, которые с октября 2022 года носят системный характер.

Ранее Фокус сообщал, что в НБУ заявили, что последствия влияния российского энергетического террора на экономику будут продолжительными. И хотя у Украины есть определенная финансовая прочность, все же масштабные обстрелы и разрушение энергоинфраструктуры расшатывают финансовую стабильность.