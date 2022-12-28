В "Укренерго" пояснили, чому так довго відновлюють інфраструктуру (відео)

Характер пошкоджень не дозволяє провести ремонтні роботи за годину-дві. За словами одного з монтажників, ремонт одного трансформатора чи вимикача триває більше ніж місяць.

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В "Укренерго" наочно показали, чому ремонтні роботи пошкодженої російськими ударами енергоінфраструктури тривають так довго. Про це повідомляється на YouTube-каналі "Укренерго".

Опубліковане національною компанією відео було зняте під час відновлення важливого об'єкта, який забезпечував електроенергією сотні тисяч споживачів. Через це ЗС РФ обстріляли його шість разів.

"Ми все обов'язково відновимо, але зруйнувати швидше, ніж відбудувати", — йдеться в описі відео.

Характер деяких пошкоджень не дозволяє проводити ремонтні роботи протягом кількох годин.

"Роботи, ви тут бачили, вистачить не на один рік", — сказав один зі співробітників ремонтної бригади, додавши, що відновлення одного трансформатора або вимикача може тривати довше ніж місяць.

"Мирне населення відчуло на собі "цю всю красу", як кажуть, у здоровому глузді складно уявити, що таке може бути", — сказав монтажник.

"І так уже на межі своїх можливостей. Працюємо", — пояснив він.

Нагадаємо, що з початку поточного року співробітники СБУ нейтралізували сотні ворожих кібератак на об'єкти енергетики. У силовому відомстві пояснили, що ракетні обстріли української енергетики доповнюються ще й кібератаками, які з жовтня 2022 року мають системний характер.

Раніше Фокус повідомляв, що в НБУ заявили, що наслідки впливу російського енергетичного терору на економіку будуть тривалими. І хоча Україна має певну фінансову міцність, усе ж масштабні обстріли та руйнування енергоінфраструктури розхитують фінансову стабільність.