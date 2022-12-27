З початку року нейтралізовано сотні ворожих кібератак на об'єкти енергетики, — СБУ
У відомстві заявили, що ракетні обстріли української енергетики супроводжуються кібератаками. З жовтня 2022 року вони стали носити системний характер.
Протягом 2022 року Служба безпеки України нейтралізувала сотні російських кібератак та інших кіберінцидентів на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
За словами начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, 30 із цих атак могли стати критичними для України.
Як розповів Вітюк, ворожа кіберактивність виявляється одночасно з ракетними атаками на енергетику України. Втім, він додав, що в СБУ опрацьовували різні сценарії і були готові до такого.
У СБУ зазначають, що ворог і раніше завдавав кібератаки на енергетичну інфраструктуру, проте з жовтня 2022 року вони стали мати системний характер. При цьому, як розповів Вітюк, були спроби відключити електропостачання та знищити цифрову інфраструктуру деяких обленерго та теплоелектроцентралів.
Як розповів голова кібердепартаменту СБУ в ефірі телеканалу "Ми — Україна", успішне відбиття кібератак стало можливим завдяки восьмирічному досвіду, який департамент здобув під час гібридної війни з РФ.
За словами Вітюка, відомству вдалося відбити низку атак перед початком повномасштабного вторгнення, що послужило тренуванням для співробітників департаменту.
Раніше в Microsoft заявили, що Москва активізує свої кіберзусилля, щоб чинити тиск на джерела військової та політичної підтримки України як усередині країни, так і за її межами.
Також Фокус писав про те, що Євросоюз створив в Україні кіберлабораторію для ЗСУ. В Україну доставили обладнання та програмне забезпечення, яке дозволить краще підготуватися до нових російських кібератак.