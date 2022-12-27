З початку року нейтралізовано сотні ворожих кібератак на об'єкти енергетики, — СБУ

У відомстві заявили, що ракетні обстріли української енергетики супроводжуються кібератаками. З жовтня 2022 року вони стали носити системний характер.

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Протягом 2022 року Служба безпеки України нейтралізувала сотні російських кібератак та інших кіберінцидентів на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За словами начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, 30 із цих атак могли стати критичними для України.

Як розповів Вітюк, ворожа кіберактивність виявляється одночасно з ракетними атаками на енергетику України. Втім, він додав, що в СБУ опрацьовували різні сценарії і були готові до такого.

У СБУ зазначають, що ворог і раніше завдавав кібератаки на енергетичну інфраструктуру, проте з жовтня 2022 року вони стали мати системний характер. При цьому, як розповів Вітюк, були спроби відключити електропостачання та знищити цифрову інфраструктуру деяких обленерго та теплоелектроцентралів.

[ + – ] Ілля Вітюк, голова департаменту кібербезпеки СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Як розповів голова кібердепартаменту СБУ в ефірі телеканалу "Ми — Україна", успішне відбиття кібератак стало можливим завдяки восьмирічному досвіду, який департамент здобув під час гібридної війни з РФ.

За словами Вітюка, відомству вдалося відбити низку атак перед початком повномасштабного вторгнення, що послужило тренуванням для співробітників департаменту.

Раніше в Microsoft заявили, що Москва активізує свої кіберзусилля, щоб чинити тиск на джерела військової та політичної підтримки України як усередині країни, так і за її межами.

Також Фокус писав про те, що Євросоюз створив в Україні кіберлабораторію для ЗСУ. В Україну доставили обладнання та програмне забезпечення, яке дозволить краще підготуватися до нових російських кібератак.