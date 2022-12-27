С начала года нейтрализованы сотни вражеских кибератак на объекты энергетики, — СБУ

В ведомстве заявили, что ракетные обстрелы украинской энергетики сопровождаются кибератаками. С октября 2022 года они стали носить системный характер.

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На протяжении 2022 года Служба безопасности Украины нейтрализовала сотни российских кибератак и других киберинцидентов на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По словам начальника департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, 30 из этих атак могли стать критическими для Украины.

Как рассказал Витюк, вражеская киберактивность проявляется одновременно с ракетными атаками на энергетику Украины. Впрочем, он добавил, что в СБУ прорабатывали различные сценарии и были к такому готовы.

В СБУ отмечают, что враг и раньше производил кибератаки на энергетическую инфраструктуру, однако с октября 2022 года они стали носить системный характер. При этом, как рассказал Витюк, были попытки отключить электроснабжение и уничтожить цифровую инфраструктуру некоторых облэнерго и теплоэлектроцентралей.

[ + – ] Илья Витюк, глава департамента кибербезопасности СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Как рассказал глава кибердепартамента СБУ в эфире телеканала "Мы — Украина", успешное отражение кибератак стало возможным благодаря восьмилетнему опыту, который департамент получил во время гибридной войны с РФ.

По словам Витюка, ведомству удалось отразить ряд атак перед началом полномасштабного вторжения, что послужило тренировкой для сотрудников департамента.

Ранее в Microsoft заявили, что Москва активизирует свои киберусилия, чтобы оказать давление на источники военной и политической поддержки Украины как внутри страны, так и за ее пределами.

Также Фокус писал о том, что Евросоюз создал в Украине киберлабораторию для ВСУ. В Украину доставили оборудование и программное обеспечение, которое позволит лучше подготовиться к новым российским кибератакам.