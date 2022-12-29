Чтобы не остаться без пенсий: как переселенцам оформить переадресацию своих выплат

Переезд на новое место жительства не должен помешать получению пенсий, субсидий или любой другой социальной помощи, если вовремя оформить переадресацию.

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Украинцы, которые с началом войны переехали в более безопасные регионы, могут оформить переадресацию социальных выплат, чтобы не остаться без пенсии или субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Выплаты, которые вы ранее получали на почтовом отделении "Укрпошти" по месту своего проживания, необходимо переадресовать на удобное для вас отделение на новом месте", — сказано в сообщении.

Как оформить переадресацию выплат?

Позвонить в контакт-центр "Укрпошти" по номеру: 0 800 300 545;

набрать сервисный центр Пенсионного фонда в регионе, где вы сейчас находитесь (контакты доступны по ссылке).

Оператору нужно будет сообщить, что вы не живете по месту регистрации, но хотите получать пенсию или пособие по новому адресу. Для этого нужно предоставить следующую информацию:

фамилия, имя и отчество;

адрес, на который вы получали выплаты до эвакуации;

паспортные данные;

номер телефона;

способ получения выплаты (на почтовое отделение или по домашнему адресу);

новый адрес доставки: индекс отделения "Укрпошти" или адрес нового места жительства.

Переадресацию из "Укрпошти" можно перевести на карту "Ощадбанка", новый счет для этого открывать не нужно. Если же выплаты и раньше поступали на банковскую карту, после переезда ничего делать не нужно — деньги и дальше будут поступать на тот же счет.

Ранее Фокус рассказывал, что массовых проверок мест жительства внутриперемещенных лиц (ВПЛ) в Украине в ближайшее время происходить не будет. В правительстве не хотят постоянно проверять людей и по ошибке лишить их выплат. Также Фокус писал, как украинцам оформить субсидию онлайн.