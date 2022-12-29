Щоб не залишитись без пенсій: як переселенцям оформити переадресацію своїх виплат

Переїзд на нове місце проживання не повинен стати на заваді отриманню пенсій, субсидій або будь-якої іншої соціальної допомоги, якщо вчасно оформити переадресацію.

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Українці, які з початком війни переїхали до безпечніших регіонів, можуть оформити переадресацію соціальних виплат, щоб не залишитися без пенсії чи субсидій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Виплати, які ви раніше отримували на поштовому відділенні "Укрпошти" за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне для вас відділення на новому місці", — йдеться у повідомленні.

Як оформити переадресацію виплат?

зателефонувати до контакт-центру "Укрпошти" за номером: 0 800 300 545;

набрати сервісний центр Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз перебуваєте (контакти доступні за посиланням).

Оператору потрібно буде повідомити, що ви не живете за місцем реєстрації, але хочете отримувати пенсію чи допомогу за новою адресою. Для цього потрібно надати таку інформацію:

прізвище, ім'я та по батькові;

адресу, на яку ви отримували виплати до евакуації;

паспортні дані;

номер телефону;

спосіб отримання виплати (на поштове відділення або на домашню адресу);

нова адреса доставки: індекс відділення "Укрпошти" або адреса нового місця проживання.

Переадресацію з "Укрпошти" можна переказати на карту "Ощадбанку", новий рахунок для цього відкривати не потрібно. Якщо ж виплати й раніше надходили на банківську картку, після переїзду нічого робити не потрібно — гроші й надалі надходитимуть на той же рахунок.

Раніше Фокус розповідав, що масових перевірок місць проживання внутрішньопереміщених осіб (ВПО) в Україні найближчим часом не відбуватиметься. В уряді не хочуть постійно перевіряти людей і помилково позбавити їх виплат. Також Фокус писав, як українцям оформити субсидію онлайн.