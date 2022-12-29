Отмена НДС и пошлин на генераторы и Starlink: Зеленский подписал законопроекты

Украинцам разрешили без налогов ввозить генераторы и системы спутникового интернета Starlink, а также без лицензии хранить до 2000 литров топлива.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, которые отменяют уплату налога на добавленную стоимость и пошлины при ввозе на территорию Украины генераторов, систем спутникового интернета Starlink и оборудования для производства электрогенераторных установок. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроекты #8196/8197 коснутся не только предприятий, но и физических лиц. Кроме того, была принята поправка о почтовых, и экспресс-отправках. Новые стандарты будут действовать до мая 2023 года.

Кроме того, украинцам разрешили хранить топливо для генераторов без лицензии. Но объем топлива не должен превышать 2000 литров. В противном случае придется подавать декларацию в налоговой.

Ввоз оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, предоставленного международной организацией Energy Community также освобождается от НДС и пошлины.

Ранее сообщалось, что в Украине собираются отменить льготную систему налогообложения, по которой предприятиям разрешалось платить всего 2% от дохода вместо довоенных 5%. Отмена будет происходить постепенно, депутаты планируют разработать продолжительный переходный период.

Также Фокус писал, что в Украине может появиться налог, поступление от которого будут направлять на финансирование Вооруженных сил. Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, Украина находится в состоянии войны, которую нужно финансировать только нам, и все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков.