Скасування ПДВ та мит на генератори та Starlink: Зеленський підписав законопроєкти

Українцям дозволили без податків ввозити генератори та системи супутникового інтернету Starlink, а також без ліцензії зберігати до 2000 літрів палива.

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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти, які скасовують сплату податку на додану вартість та мита при ввезенні на територію України генераторів, систем супутникового інтернету Starlink та обладнання для виробництва електрогенераторних установок. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Законопроєкти #8196/8197 торкнуться не лише підприємств, а й фізичних осіб. Крім того, було прийнято поправку про поштові та експрес-відправки. Нові стандарти діятимуть до травня 2023 року.

Крім того, українцям дозволили зберігати паливо для генераторів без ліцензії. Але обсяг палива не повинен перевищувати 2000 літрів. Інакше доведеться подавати декларацію до податкової.

Ввезення обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, наданого міжнародною організацією Energy Community, також звільняється від ПДВ та мита.

Раніше повідомлялося, що в Україні збираються скасувати пільгову систему оподаткування, за якою підприємствам дозволялося платити лише 2% від доходу замість довоєнних 5%. Скасування відбуватиметься поступово, депутати планують розробити тривалий перехідний період.

Також Фокус писав, що в Україні може з'явитися податок, надходження від якого надсилатимуть на фінансування Збройних сил. Як зазначив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, Україна перебуває у стані війни, яку потрібно фінансувати лише нам, і всі військові витрати бюджету фінансуються виключно за рахунок платників податків.