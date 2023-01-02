Украинцам будут начислять новый налог на землю: сколько придется заплатить

Сбор призван уменьшить потери бюджета из-за уклонения от налогообложения путем детенизации аграрной деятельности.

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Украинцы с 1 января 2023 года будут платить новый сбор — минимальное налоговое обязательство (МНО) относительно земельного участка. Речь идет о земельных участках сельскохозяйственного назначения, которые находятся за чертой населенных пунктов, а также в их пределах, но размером превышающие 0,5 га. Соответствующие изменения были приняты законом №1914.

Освобождаются от уплаты минимального налогового обязательства собственники земельных участков в населенных пунктах или дачных (садовых) кооперативах. Также налог платить не будут те физлица, которые не получат соответствующее налоговое уведомление от органа контроля.

В Налоговом кодексе отмечается, что в 2023 году минимальное налоговое обязательство будет начисляться за 2022 год. При этом в МНО есть несколько составляющих, а именно:

налог на землю;

налог с дохода за продажу урожая (выращенного на этом участке);

налог на доходы физлиц;

военный сбор с зарплат наемных работников.

Средний размер налога в 2023 году составит около 1,2-1,3 тыс. грн за га. Но уже в 2024-м году его размер увеличится до 1,4-1,5 тыс. грн.

Могут ли отменить минимальное налоговое обязательство из-за войны

Полномасштабное вторжение России в Украину серьезно подкосило экономическую отрасль нашей страны и платежеспособность граждан. Поэтому многие фермеры рассчитывают на отсрочку по уплате МНО, но как рассказал старший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ КМУ Андрей Мартын, пока что в Верховной Раде не планируют рассматривать такую возможность.

"В парламенте пока нет инициатив по отсрочке МНО. Но нужно понимать, что сейчас в Украине около 30% арендованных земель находятся в "серой" аренде — используются аграриями неофициально, а расчет с владельцем пая происходит наличными или в натуральной форме (например, зерном). Это позволяло таким арендаторам экономить на налогах в местный бюджет. С введением МНО владельцу пая, официально не переданного в аренду, придется платить в среднем 1,5 тыс. грн в бюджет громады, то есть за среднестатистический пай нужно будет заплатить около 6 тыс. грн", — пояснил Андрей Мартын.

Ранее Фокус рассказывал, какие еще изменения ждут украинцев в 2023 году. Также напомним, что из-за продолжающейся войны Украина решила не экспортировать в 2023 году серебро, золото и природный газ украинского происхождения.