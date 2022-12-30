Экспорт топлива, газа и древесины: что не будет продавать Украина в 2023 году

Среди товаров, на которые постановлением правительства установлены нулевые квоты, — серебро, золото и природный газ украинского происхождения.

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Украина в 2023 году не будет экспортировать соль, топливо, драгоценные металлы, а также некоторые другие товары. Об этом сообщается в постановлении Кабмина от 27 декабря 2022 года №1466.

В документе сказано, что нулевым квотам (то есть запрет на экспорт), подлежат такие товары:

соль, пригодная для потребления людьми;

уголь каменный, антрацит; брикеты;

топливо жидкое (мазут);

газ природный (украинского происхождения);

древесина топливная;

серебро;

золото;

отходы или лом драгоценных металлов.

При этом время квота на коксующиеся угли (только марки "К") установлена на уровне 600 тыс. тонн. Отметим, что в сентябре 2022 года правительство полностью запретило экспорт коксующего угля, для полноценной подготовки страны к отопительному сезону в условиях войны. Но уже в ноябре запрет на экспорт был снят. По информации Государственной таможенной службы, с начала 2022 года Украина экспортировала 450,6 тыс. тонн угля, заработав на этом 145,9 млн долларов.

В то же время список товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, остался практически без изменений – в нем появилась только гречка. Также в список входят:

крупный рогатый скот;

говядина и курятина, съедобные субпродукты из мяса;

яйца;

рожь;

овес;

гречка;

просо;

сахар;

удобрения азотные, фосфорные, калийные.

Напомним, Кабмин Украины 27 сентября 2022 года принял постановление "О запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию Российской Федерации". Положительное следствие принятия постановления — юридическая четкость в вопросе невыполнения контрактов украинскими компаниями, которые имели обязательства перед россиянами. Эмбарго на экспорт снимает все претензии к ним.

Также Фокус рассказывал, что за 10 месяцев 2022 года суммарный экспорт товаров из Украины составил $36,9 млрд — на треть меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В лидеры по объему экспорта из Украины за это время вышла Польша (экспорт составил 5,6 млрд долларов или 15,4%).