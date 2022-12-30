Експорт палива, газу та деревини: що не продаватиме Україна у 2023 році

Серед товарів, на які постановою уряду встановлено нульові квоти, — срібло, золото та природний газ українського походження.

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Україна у 2023 році не експортуватиме сіль, паливо, дорогоцінні метали, а також деякі інші товари. Про це повідомляється у постанові Кабміну від 27 грудня 2022 року №1466.

У документі сказано, що нульовим квотам (тобто заборона на експорт) підлягають такі товари:

сіль, придатна для споживання людьми;

вугілля кам'яне, антрацит; брикети;

рідке паливо (мазут);

газ природний (українське походження);

деревина паливна;

срібло;

золото;

відходи або брухт дорогоцінних металів.

Водночас квота на коксівне вугілля (тільки марки "К") встановлено на рівні 600 тис. тонн. Зазначимо, що у вересні 2022 року уряд повністю заборонив експорт коксівного вугілля для повноцінної підготовки країни до опалювального сезону в умовах війни. Але вже у листопаді заборону експорту зняли. За інформацією Державної митної служби, з початку 2022 року Україна експортувала 450,6 тис. тонн вугілля, заробивши на цьому 145,9 млн доларів.

Водночас список товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, залишився практично без змін – у ньому з'явилася лише гречка. Також до списку входять:

велика рогата худоба;

яловичина та курятина, їстівні субпродукти з м'яса;

яйця;

жито;

овес;

гречка;

просо;

цукор;

добрива азотні, фосфорні, калійні.

Нагадаємо, Кабмін України 27 вересня 2022 року ухвалив постанову "Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації". Позитивний наслідок ухвалення постанови — юридична чіткість у питанні невиконання контрактів українськими компаніями, які мали зобов'язання перед росіянами. Ембарго на експорт знімає усі претензії до них.

Також Фокус розповідав, що за 10 місяців 2022 року сумарний експорт товарів із України становив $36,9 млрд — на третину менше, ніж за аналогічний період 2021 року. У лідери за обсягом експорту з України за цей час вийшла Польща (експорт становив 5,6 млрд доларів або 15,4%).