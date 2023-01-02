Українцям нараховуватимуть новий податок на землю: скільки доведеться заплатити

Збір покликаний зменшити втрати бюджету через ухилення від оподаткування шляхом детінізації аграрної діяльності.

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Українці з 1 січня 2023 року сплачуватимуть новий збір — мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) щодо земельної ділянки. Йдеться про земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходяться за межею населених пунктів, а також у їх межах, але розміром понад 0,5 га. Відповідні зміни було ухвалено законом №1914.

Звільняються від сплати мінімального податкового зобов'язання власники земельних ділянок у населених пунктах чи дачних (садових) кооперативах. Також податок не сплачуватимуть ті фізособи, які не отримають відповідного податкового повідомлення від органу контролю.

У Податковому кодексі зазначається, що в 2023 році мінімальне податкове зобов'язання нараховуватиметься за 2022 рік. При цьому в МПЗ є кілька складників, а саме:

податок на землю;

податок із доходу за продаж урожаю (вирощеного на цій ділянці);

податок на доходи фізосіб;

військовий збір із зарплат найманих працівників.

Середній розмір податку у 2023 році становитиме приблизно 1,2-1,3 тис. грн за га. Але вже в 2024 році його розмір збільшиться до 1,4-1,5 тис. грн.

Чи можуть скасувати мінімальне податкове зобов'язання через війну

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну серйозно підкосило економічну галузь нашої країни та платоспроможність громадян. Тому багато фермерів розраховують на відтермінування зі сплати МПЗ, але, як розповів старший проєктний менеджер із земельної реформи Офісу реформ КМУ Андрій Мартин, поки що у Верховній Раді не планують розглядати таку можливість.

"У парламенті поки що немає ініціатив із відтермінування МПЗ. Але треба розуміти, що зараз в Україні майже 30% орендованих земель перебувають у "сірій" оренді — використовуються аграріями неофіційно, а розрахунок із власником паю відбувається готівкою або в натуральній формі (наприклад, зерном). Це дозволяло таким орендарям економити на податках до місцевого бюджету, із запровадженням МПЗ власнику паю, офіційно не переданого в оренду, доведеться платити здебільшого 1,5 тис. грн до бюджету громади, тобто за середньостатистичний пай потрібно буде заплатити приблизно 6 тис. грн", — пояснив Андрій Мартин.

Раніше Фокус розповідав, які ще зміни чекають на українців у 2023 році. Також нагадаємо, що через продовження війни Україна вирішила не експортувати в 2023 році срібло, золото і природний газ українського походження.