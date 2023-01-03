В Киеве, Львове или Ивано-Франковске: назван регион Украины с самой дорогой землей

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, с 24 февраля 2022 года по 2 января 2023 на рынке земли было заключено 41 979 сделок, которые охватывают площадь в 77 668 га.

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Средняя цена за один гектар земли в Украине составляет 52 462 грн. Такой показатель получен на основе 117 586 сделок по продаже земли площадью в 268,3 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Сообщается, что самая дорогая цена одного гектара земли — в Ивано-Франковской области. Покупка обойдется в 292,7 тыс. грн. По данным ведомства, с 24 февраля 2022 года по 2 января 2023 рынке земли было заключено 41 979 сделок. Они охватывают площадь в 77 668 га.

Самыми активными регионами по зарегистрированным сделкам стали:

Хмельницкая область — продано 8,1 тыс. га;

Винницкая — 8 тыс. га;

Полтавская — 8 тыс. га;

Кировоградская — 7,8 тыс. га;

Днепропетровская — 7,6 тыс. га.

В целом же за весь период функционирования рынка земли с 1 июля 2021 года заключено 142 945 земельных сделок площадью в 322 194 га.

Реестры и правила. Как оформить аренду или покупку земли во время войны

Еще в конце апреля 2022 года юристы предупреждали о рисках при заключении договоров аренды или покупки земли. Все дело в том, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину был закрыт доступ к госреестрам, поэтому заключать сделки с недвижимостью стало невозможно. Ситуация изменилась 24 мая 2022 года, когда снова заработал Госреестр вещных прав на недвижимое имущество для нотариусов и госрегистраторов. Впрочем, там есть данные только о неоккупированных территориях.

Также заработал Государственный земельный кадастр с помощью которого можно заключать сделки и по аренде земли, и по покупке-продаже земельных участков. Постановлением КМУ "Некоторые вопросы ведения и функционирования Государственного земельного кадастра в условиях военного положения" № 564 предусмотрены новые правила земельного кадастра, а именно:

предоставление сведений из Государственного земельного кадастра в определенных Законом случаях администраторами центров предоставления административных услуг (ЦНАПы);

введение ограничений по обнародованию сведений через Публичную кадастровую карту;

предоставление доступа к Государственному земельному кадастру пользователям;

предоставление доступа к сведениям Государственного земельного кадастра о координатах возвратных точек границ объектов кадастра через официальный вебсайт Госгеокадастра только государственным кадастровым регистраторам.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине с 1 января 2023 года появился новый вид налога — минимальное налоговое обязательство (МНО) относительно земельного участка. Речь идет о земельных участках сельскохозяйственного назначения за чертой населенных пунктов, а также в их пределах, но размером превышающие 0,5 га.

Также отметим, что 2023 год не будет легким для украинской экономики. Впрочем, есть надежды на стабилизацию ситуации и начало восстановления. Так, например, министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что в 2023 году начнется постепенное возрождение украинской экономики.