У Києві, Львові чи Івано-Франківську: названо регіон України з найдорожчою землею

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, з 24 лютого 2022 року по 2 січня 2023 року на ринку землі було укладено 41 979 угод, які охоплюють площу 77 668 га.

Related video

Середня ціна за гектар землі в Україні становить 52 462 грн. Такий показник отримано на основі 117 586 угод із продажу землі площею 268,3 тис. гектарів, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Повідомляється, що найдорожча ціна одного гектара землі — в Івано-Франківській області. Купівля коштуватиме 292,7 тис. грн. За даними відомства, з 24 лютого 2022 року по 2 січня 2023 року ринку землі було укладено 41 979 угод. Вони охоплюють площу 77 668 га.

Найактивнішими регіонами за зареєстрованими угодами стали:

Хмельницька область — продано 8,1 тис. га;

Вінницька — 8 тис. га;

Полтавська — 8 тис. га;

Кіровоградська — 7,8 тис. га;

Дніпропетровська — 7,6 тис. га.

Загалом же за весь період функціонування ринку землі з 1 липня 2021 року укладено 142 945 земельних угод площею 322 194 га.

Реєстри та правила. Як оформити оренду чи купівлю землі під час війни

Ще наприкінці квітня 2022 року юристи попереджали про ризики під час укладання договорів оренди чи купівлі землі. Справа в тому, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну було закрито доступ до держреєстрів, тому укладати угоди з нерухомістю стало неможливо. Ситуація змінилася 24 травня 2022 року, коли знову запрацював Держреєстр речових прав на нерухоме майно для нотаріусів і держреєстраторів. Утім, там є дані лише про неокуповані території.

Також запрацював Державний земельний кадастр, за допомогою якого можна укладати угоди і з оренди землі, і з купівлі-продажу земельних ділянок. Постановою КМУ "Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану" № 564 передбачено нові правила земельного кадастру, а саме:

надання відомостей із Державного земельного кадастру у визначених Законом випадках адміністраторами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПи);

запровадження обмежень щодо оприлюднення відомостей через Публічну кадастрову карту;

надання доступу до Державного земельного кадастру користувачам;

надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру про координати точок меж об'єктів кадастру через офіційний вебсайт Держгеокадастру тільки державним кадастровим реєстраторам.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з 1 січня 2023 року з'явився новий вид податку — мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) щодо земельної ділянки. Йдеться про земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межею населених пунктів, а також у їх межах, але розміром понад 0,5 га.

Також зазначимо, що 2023 рік не буде легким для української економіки. Втім, є сподівання на стабілізацію ситуації та початок відновлення. Так, наприклад, міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що в 2023 році розпочнеться поступове відродження української економіки.