Отмена торгов на Prozorro: в "Слуге народа" обратились за разъяснениями к Кабмину

Депутаты требуют от правительства разъяснений о минимизации коррупционных рисков, чтобы общественность не утратила доверия к системе.

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Фракция направила правительству соответствующее обращение. Об этом написала депутат Верховной Рады и спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук у себя в Telegram.

По ее словам, необходимость таких изменений в Министерстве экономики Украины объясняется тем, что в условиях отключения электроэнергии не все участники торгов в системе электронных закупок могут принять участие в аукционах. Однако во фракции считают, что это решение несет коррупционные риски.

"Принятие указанного Постановления №1495 несет ряд коррупционных рисков, а также может вызвать публичный резонанс и возможные спекуляции на указанной теме, что может негативно отразиться на уровне доверия общественности к системе Prozorro", — процитировала Палийчук письму правительству.

Отметим, как пишет BBC, критически к постановлению относится и журналист Юрий Николов. По его словам, участникам не дадут возможности поторговаться для экономии государственных денег.

Однако замминистра экономики Надежда Бигун заявила, что из-за блэкаутов в последних аукционах 66% торгов и так проходили лишь с одним участником, так как далеко не все смогли пройти все три раунда торгов. По ее словам, отсутствие торгов будет стимулировать участников подать самую низкую заявку сразу.

"В постановлении отменены аукционы на шесть месяцев, но я надеюсь что вернем раньше", — заявила она.

Издание подчеркивает, что бывшее руководство Prozorro отмечает, что сейчас "нет криминала", но настаивают, что такое решение должно быть исключительно временным.

Напомним, что сегодня в Кабмине отказались от электронных аукционов в Prozorro. Нововведение будет действовать на время военного положения и в течение 90 дней с момента его прекращения или отмены. Вице-премьер-министра экономики Юлия Свириденко, заявила, что некоторые изменения могут остаться на постоянной основе. Для этого в новом режиме работы будут собирать аналитику, чтобы определить, действительно ли во всех областях необходимы обязательные аукционы.

Также Фокус писал, что в Украине изменят систему формирования пенсии. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, начиная с 2023 года, пенсия будет формироваться на основе вкладов государства и работодателей, а также добровольных взносов самих граждан.