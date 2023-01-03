Скасування торгів на Prozorro: у "Слузі народу" звернулися за роз'ясненнями до Кабміну

Депутати вимагають від уряду роз'яснень щодо мінімізації корупційних ризиків, щоб громадськість не втратила довіри до системи.

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Фракція надіслала уряду відповідне звернення. Про це написала депутат Верховної Ради та речник фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у себе в Telegram.

За її словами, необхідність таких змін у Міністерстві економіки України пояснюється тим, що за умов відключення електроенергії не всі учасники торгів у системі електронних закупівель можуть взяти участь в аукціонах. Однак у фракції вважають, що це рішення має корупційні ризики.

"Прийняття зазначеної Постанови №1495 несе низку корупційних ризиків, а також може спричинити публічний резонанс та можливі спекуляції на зазначеній темі, що може негативно позначитися на рівні довіри громадськості до системи Prozorro", — процитувала Палійчук листа до уряду.

Зазначимо, як пише ВВС, критично до постанови ставиться і журналіст Юрій Ніколов. За його словами, учасникам не дадуть змоги поторгуватися для економії державних грошей.

Проте заступник міністра економіки Надія Бігун заявила, що через блекаути в останніх аукціонах 66% торгів і так проходили лише з одним учасником, оскільки далеко не всі змогли пройти всі три раунди торгів. За її словами, відсутність торгів стимулюватиме учасників подати найнижчу заявку відразу.

"У постанові скасовано аукціони на шість місяців, але я сподіваюся, що повернемо раніше", — заявила вона.

Видання наголошує, що колишнє керівництво Prozorro зазначає, що зараз "немає криміналу", але наполягають, що таке рішення має бути виключно тимчасовим.

Нагадаємо, що сьогодні у Кабміні відмовилися від електронних аукціонів у Prozorro. Нововведення діятиме на час воєнного стану та протягом 90 днів з моменту його припинення або скасування. Віце-прем'єр-міністра економіки Юлія Свириденко заявила, що деякі зміни можуть залишитися на постійній основі. Для цього в новому режимі роботи збиратимуть аналітику, щоб визначити, чи справді у всіх областях потрібні обов'язкові аукціони.

Також Фокус писав, що в Україні змінять систему формування пенсії. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, починаючи з 2023 року, пенсія формуватиметься на основі вкладів держави та роботодавців, а також добровільних внесків самих громадян.