В РФ стремительно беднеет население на фоне войны против Украины: что происходит внутри страны

Россияне уже остались без части своего благосостояния, которое некоторые люди копили годами. И ситуация только ухудшается.

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Последствие кремлевской агрессии против Украины затронули и саму Россию, хотя власти страны продолжают отрицать экономический спад. Впрочем, признаки значительного ухудшения ситуации в РФ уже есть, пишет издание Eurasiareview.

Так, например, россияне уже остались без части своего благосостояния, которое некоторые люди копили годами. И ситуация только ухудшается. Вот только некоторые признаки:

Для большинства россиян работодатели ввели сокращенный график работы, чтобы избежать массового увольнения сотрудников. Отмечается, что такая практика введена в крупных российских городах, например в Москве.

Рестораны закрываются, а россияне отказываются от заказов в дорогих ресторанах, предпочитая теперь рестораны быстрого питания.

Российские фирмы в 2022 году снизили зарплаты и бонусы, такая же тенденция ожидается и в 2023 году.

Все меньше россиян посещают торговые центры, предпочитая вместо этого ничего не покупать или покупать у уличных торговцев.

Бизнес-реклама на ТВ рухнула. Если год назад рекламодатели были готовы покупать до 90% времени, разрешенного для продажи их товаров, то теперь они покупают только 63% этого времени.

Кроме того, миллионы россиян, которые занимались инвестициями в фондовый рынок, вывели свои деньги и смотрят на брокеров во все более негативном ключе теперь, когда цены рухнули.

Тем временем Кремль хочет ввести единовременный сбор с производителей удобрений и угля, чтоб покрыть бюджетные расходы на войну с Украиной. Так, по данным издания Bloomberg, в постановлении правительства эти экономические меры называются частью "мобилизации доходов".

Напомним, по состоянию на ноябрь 2022 года Россия потратила на войну против Украины примерно $82 миллиарда. Издание Forbes отмечает, в этой сумме не учтены стабильные расходы на оборону или потери связанные с экономикой, поэтому реальные расходы Москвы, скорее всего, еще выше.