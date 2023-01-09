У РФ стрімко бідніє населення на тлі війни проти України: що відбувається всередині країни

Росіяни вже залишилися без частини свого добробуту, який деякі люди збирали роками. І ситуація лише погіршується.

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Наслідок кремлівської агресії проти України торкнувся і самої Росії, хоча влада країни продовжує заперечувати економічний спад. Втім, ознаки значного погіршення ситуації у РФ вже є, пише видання.

Так, наприклад, росіяни вже залишилися без частини свого добробуту, який деякі люди збирали роками. І ситуація лише погіршується. Ось лише деякі ознаки:

Для більшості росіян роботодавці запровадили скорочений графік роботи, щоб уникнути масового звільнення працівників. Зазначається, що така практика введена у великих російських містах, наприклад, у Москві.

Ресторани закриваються, а росіяни відмовляються від замовлень у дорогих ресторанах, віддаючи перевагу тепер ресторанам швидкого харчування.

Російські фірми у 2022 році знизили зарплати та бонуси, така ж тенденція очікується і у 2023 році.

Дедалі менше росіян відвідують торгові центри, воліючи натомість нічого не купувати чи купувати у вуличних торговців.

Бізнес-реклама на ТБ звалилася. Якщо рік тому рекламодавці були готові купувати до 90% часу, дозволеного для продажу їх товарів, тепер вони купують лише 63% цього часу.

Крім того, мільйони росіян, які займалися інвестиціями у фондовий ринок, вивели свої гроші і дивляться на брокерів у дедалі негативнішому ключі тепер, коли ціни впали.

Тим часом Кремль хоче запровадити одноразовий збір із виробників добрив та вугілля, щоб покрити бюджетні витрати на війну з Україною. Так, за даними видання Bloomberg, у постанові уряду ці економічні заходи називають частиною "мобілізації доходів".

Нагадаємо, станом на листопад 2022 року Росія витратила на війну проти України приблизно $82 мільярди. Видання Forbes зазначає, що в цій сумі не враховано стабільні витрати на оборону або втрати пов'язані з економікою, тому реальні витрати Москви, найімовірніше, ще вищі.