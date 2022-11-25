Лікарень і шкіл не буде: скільки Росія вже витратила на війну в Україні

Враховуючи, що бюджетні доходи Росії за 2021 рік становили $340 млрд, а наповнюваність бюджету завжди була стабільною за рахунок експорту нафти й газу, то зараз ситуація з доходами Кремля кардинально інша.

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Рівно 9 місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За цей час країна-агресор випустила сотні ракет по мирних українських містах, у боях із ЗСУ країна втратила десятки тисяч техніки та ще більшу кількість солдатів. Тим видання Forbes підрахувало, скільки вже витратила Росія на загарбницьку війну в Україні.

Ціна війни — скільки грошей витратили в Кремлі на знищення України

За даними видання, прямі військові витрати Росії за 9 місяців війни становлять приблизно $82 мільярди доларів. Причому в оцінці ще не враховуються стабільні витрати на оборону чи втрати, пов'язані з економікою. Тобто витрати Кремля насправді можуть бути ще більшими.

[ + – ] Москва вже витратила чверть минулорічних доходів на бойові дії Фото: Forbes

У Forbes наголошують, що у 2021 році всі бюджетні доходи Росії становили 340 мільярдів доларів. Це означає, що Москва вже витратила чверть минулорічних доходів на бойові дії. Цифри кажуть, що без грошей за нафту й газ Росія може не потягнути війну у 2023 році.

"Восени вартість витрат на війну для РФ зросла вдвічі. Зараз війна вимагає щонайменше $10 млрд на місяць", — зазначають експерти.

Водночас нечувані доходи, які раніше надходили в Росію від продажу нафти й газу, помітно скорочуються. Через газопровід "Північний потік", який не працює, Москва втратила для збуту більшу частину європейського ринку. Крім того, менш як за місяць запрацюють міжнародні санкції на постачання російської нафти морем.

Витрати на армію

У Росії контрактникам обіцяють заробітну плату від 200 тисяч рублів на місяць за участь у війні в Україні. У середньому один солдат обходиться російському бюджету у $200 доларів на день. У жовтні в Росії пройшла мобілізація, у межах якої в армію призвали близько 300 тис. осіб. Значить, лише на зарплату всім мобілізованим РФ має щомісяця витрачати по $1,8 млрд доларів.

Крім того, загальна сума виплат сім'ям загиблих і поранених солдатів в останній місяць війни перевищує $3,5 млрд.

Ракети, снаряди й амуніція

За попередніми підрахунками, Росія випустила по Україні приблизно 4 тис. ракет. Середня вартість однієї російської ракети — $3 млн. Але найбільше бюджет Росії "страждає" від втрат у техніці. Наприклад, загальні втрати російської авіації в грошовому еквіваленті становлять $8 млрд.

Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала масованих ракетних ударів по українських містах. Унаслідок обстрілу деякі регіони виявилися знеструмленими.

Тим часом в українській розвідці вважають, що Росія буде готова завдати повторного масованого ракетного удару приблизно за тиждень. У ГУР заявили, що мета РФ — змусити Україну сісти за стіл переговорів.