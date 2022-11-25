Больниц и школ не будет: сколько Россия уже потратила на войну в Украине

Учитывая, что бюджетные доходы России за 2021 год составили $340 млрд, а наполняемость бюджета всегда была стабильна за счет экспорта нефти и газа, то сейчас ситуация с доходами Кремля кардинально другая.

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Ровно 9 месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. За это время страна-агрессор выпустила сотни ракет по мирным украинским городам, в боях с ВСУ страна потеряла десятки тысяч техники и еще большее количество солдат. Тем временем издание Forbes подсчитало, сколько уже потратила Россия на захватническую войну в Украине.

Цена войны — сколько денег потратили в Кремле на уничтожение Украины

По данным издания, прямые военные расходы России за 9 месяцев войны составляют примерно $82 миллиарда долларов. Причем в оценке еще не учитываются стабильные расходы на оборону или потери связанные с экономикой. То есть, траты Кремля в реальности могут быть еще больше.

[ + – ] Москва уже израсходовала четверть прошлогодних доходов на боевые действия Фото: Forbes

В Forbes подчеркивают, что в 2021 году все бюджетные доходы России составляли 340 миллиарда долларов. Это значит, что Москва уже израсходовала четверть прошлогодних доходов на боевые действия. Цифры говорят, что без денег за нефть и газ Россия может не потянуть войну в 2023 году.

"Осенью стоимость расходов на войну для РФ выросла вдвое. Сейчас война требует минимум $10 млрд в месяц", – отмечают эксперты.

При этом баснословные доходы, которые раньше поступали в Россию от продажи нефти и газа, заметно сокращаются. Из-за неработающего газопровода "Северный поток" Москва потеряла для сбыта большую часть европейского рынка. Кроме того, менее чем через месяц заработают международные санкции на поставки российской нефти морем.

Расходы на армию

В России контрактникам обещают зарплату от 200 тысяч рублей в месяц за участие в войне в Украине. В среднем, один солдат обходится российскому бюджету в $200 долларов в день. В октябре в России прошла мобилизация, в рамках которой в армию были призваны около 300 тыс. человек. Значит, только на зарплату всем мобилизованным РФ должна ежемесячно тратить по $1,8 млрд долларов.

Кроме того, общая сумма выплат семьям погибшим и раненым солдатам в последний месяц войны превышает $3,5 млрд.

Ракеты, снаряды и амуниция

По предварительным подсчетам, Россия выпустила по Украине примерно 4 тыс. ракет. Средняя стоимость одной российской ракеты — $3 млн. Но больше всего бюджет России "страдает" от потерь в технике. Например, общие потери российской авиации в денежном эквиваленте составляют $8 млрд.

Напомним, 23 ноября Россия нанесла массированные ракетные удары по украинским городам. В результате обстрела некоторые регионы оказались обесточены.

Тем временем в украинской разведке считают, что Россия будет готова нанести повторный массированный ракетный удар примерно через неделю. В ГУР заявили, что цель РФ — заставить Украину сесть за стол переговоров.