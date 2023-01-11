Ваши деньги заморожены: что делать, если банк блокирует поступление на счет

У банков в Украине есть полный доступ к счетам граждан и именно они обязаны выявлять подозрительные операции, что могут быть связаны с нелегальными транзакциями, в частности, отмыванием доходов, полученных преступным путем.

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Задачей финмониторинга банка является выявление факторов рисковости операций с активами в соответствии с Положением о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденном постановлением правления НБУ №8 от 02.01.2019 года и блокирование такой операции до завершения проверки ее легальности. Об этом пишет Фокус в новой статье "Скиньте на карту. Будет ли в 2023 году ответственность за неофициальный доход".

"Если участник операции не подтвердит субъекту первичного мониторинга легальность происхождения прав по активам — в дело вступает государство в лице фискальных и правоохранительных органов", — говорит Евгений Артюхов, старший партнер юркомпании "A.S.A. Group".

То есть любые поступления на счета, в частности, и банковские карты физлиц, банки изучают, и если какое-то пополнение карты сочтут подозрительным, могут блокировать операцию, пока получатель средств не предъявит документы, которые объяснят банку, что это за поступление и почему именно в такой сумме. Хотя на мелкие пополнения в сумме 2-30 тыс. грн большинство банков не обращают внимания, ведь в законе и в нормативных документах НБУ есть пороговая сумма, когда банки начинают пристально изучать поступление на счет. И речь идет о сумме 55 тыс. грн, 400 тыс. грн, а также выше 400 тыс. грн.

Алгоритм банковского финмониторинга анализирует транзакции в совокупности факторов, и только наличие маркеров рисковости может привести к блокированию операции банком.

Юрист Евгений Артюхов перечислил следующие ключевые маркеры:

плотная регулярность денежных переводов между физлицами за операционный день или календарный месяц;

повторяемость переводов денежных сумм в "до порогового размера", что может быть признаком дробления платежа во избежание финмона;

слишком короткий промежуток времени между зачислением средств на счет и их снятием или списанием в пользу третьих лиц.

Чаще всего финмониторинг банков интересуют операции на сумму свыше 400 тыс грн и платежи за рубеж.

"На время военного положения банки не должны проверять источники происхождения средств в процессе их внесения наличными на счет, если сумма меньше пороговой — 400 тыс. грн, однако это вовсе не означает, что финмониторинг банков больше не интересуется легальностью средств клиента. Банк может запросить документы о происхождении средств, и если клиент их не предоставит, то банк запретит расходные операции клиента с такими средствами, кроме их перевода на специальные счета, открытые НБУ", — предупредила Наталия Бута, главный бухгалтер юркомпании GLS.

Эксперт перечислила документы, которые могут подтвердить источник происхождения средств:

копия декларации об имущественном положении и доходах;

копии документов, подтверждающих получение наследства;

справка или информация, полученная от ГНС;

документы, подтверждающие получение страховой суммы по договору страхования;

выигрыш в лотерею, обретение права на сокровище;

договор получения кредита;

справки из других банков относительно остатка на счетах/выписки по счетам и т.п.;

копии документов, подтверждающих источники происхождения средств близких;

выписка (справка) уполномоченного банка о поступлении на счет средств в гривне, полученных на территории Украины, как оплата труда, авторские гонорары, премии, призы; возмещение ущерба на производстве; возмещение по страховкам и решениям суда; выплачены проценты по депозиту (за исключением самой суммы депозита).

Ранее Фокус писал, что ВРУ приняла изменения в закон, ослабившие некоторые требования к финмониторингу банков. Однако, как объясняют юристы, это не значит, что банки теперь не проверяют финансовые операции граждан и не блокируют счета, если есть подозрение на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Напомним, согласно статистике кадрового портала Work.ua, в конце 2022 года средний уровень зарплат в Украине составляет около 15 тыс. грн.