На военные потери: когда Европа передаст Украине заблокированные миллиарды РФ

В Канаде и США уже делают практические шаги в направлении передачи Украине подсанкционных российских активов. Последует ли этому примеру Европа?

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Реакцией на вторжение России в Украину в феврале 2022 года стали жесткие санкции, которые обрушились на агрессора. В их числе — блокирование активов Центробанка, а также денег и имущества российских госкомпаний, политиков, олигархов.

Как пишет Фокус в своем новом обзоре "Пусть Путин заплатит. Когда Украина получит заблокированные активы РФ", самый большой "кусок пирога" заблокированных активов контролирует Евросоюз. В одном из официальных заявлений Еврокомиссии речь шла о 300 млрд евро Центробанка РФ и 19 млрд евро средств российских олигархов.

"Больше всего российских активов заморожено в ЕС, но, к сожалению, наши европейские партнеры медленно продвигаются в направлении передачи их Украине, потому что в ЕС до сих пор отсутствует соответствующее законодательство, – уточняет в комментарии Фокусу Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков. – Его должны были разработать еще в октябре 2022 года. Однако выяснилось, что у Еврокомиссии возникают проблемы даже со сбором данных от стран-членов относительно количества арестованных российских активов".

Осторожную позицию ЕС в этом вопросе красноречиво отражает заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о подотчетности России и использовании российских замороженных активов.

В этом документе, в частности, идет речь о возможности создания совместно с партнерами в краткосрочной перспективе некой структуры для управления заблокированными средствами, чтобы использовать полученный доход для помощи Украине. И только после снятия санкций, согласно видению Еврокомиссии, эти средства должны будут направлены на выплату Россией полной компенсации ущерба, нанесенного Украине. Из этого заявления следует, что пока война в Украине продолжается и санкции против России действуют о конфискации замороженных российских активов в ЕС речь не идет.

[ + – ] Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Associated Press

Однако нельзя исключать, что прогресс в этом вопросе в США и других странах будет подталкивать осторожный Евросоюз к более радикальным действиям. Ведь, как пишет Фокус, 22 декабря 2022 года в США приняли поправку к госбюджету, которая позволит передавать доходы от использования или продажи арестованных российских активов для народа Украины. Тем временем в Канаде уже идет речь о конфискации в пользу Украины $26 млн у российского олигарха Романа Абрамовича.

"Следует ожидать, что другие страны, в том числе члены Европейского Союза, где сохраняется львиная доля российских активов, тоже примут аналогичное законодательство. Потому что примеру США, как правило, следуют другие наши союзники", — подчеркивает Игорь Чудовский, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры".

В частности, так уже не раз происходило в отношении санкционного давления на агрессора или предоставления Украине военной помощи, где инициатива, исходящая от США, часто находила продолжение в кругах союзников.

Ранее Фокус писал о возможных последствиях введения в ЕС потолка цен на российский газ с 15 февраля 2023 года. Также со ссылкой на Bloomberg Фокус сообщал, что Эстония в январе 2023 года собирается представить юридический план ареста российских активов и схему перевода их в пользу Украины.