На воєнні втрати: коли Європа передасть Україні заблоковані мільярди РФ

У Канаді й США вже роблять практичні кроки в напрямку передачі Україні підсанкційних російських активів. Чи наслідуватиме цей приклад Європа?

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Реакцією на вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року стали жорсткі санкції, які обрушилися на агресора. Серед них — блокування активів Центробанку, а також грошей і майна російських держкомпаній, політиків, олігархів.

Як пише Фокус у своєму новому огляді "Нехай Путін заплатить. Коли Україна отримає заблоковані активи РФ", найбільший "шматок пирога" заблокованих активів контролює Євросоюз. В одній із офіційних заяв Єврокомісії йшлося про 300 млрд євро Центробанку РФ і 19 млрд євро коштів російських олігархів.

"Найбільше російських активів заморожено в ЄС, але, на жаль, наші європейські партнери повільно просуваються в напрямку передачі їх Україні, тому що в ЄС досі відсутнє відповідне законодавство, — уточнює в коментарі Фокусу Віталій Шапран, економіст, член товариства фінансових аналітиків. — Його мали розробити ще в жовтні 2022 року. Однак з'ясувалося, що в Єврокомісії виникають проблеми навіть зі збором даних від країн-членів щодо кількості заарештованих російських активів".

Обережну позицію ЄС у цьому питанні красномовно відбиває заява президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про підзвітність Росії та використання російських заморожених активів.

У цьому документі, зокрема, йдеться про можливість створення спільно з партнерами в короткостроковій перспективі певної структури для управління заблокованими коштами, щоб використати отриманий дохід для допомоги Україні. І лише після зняття санкцій, згідно з баченням Єврокомісії, ці кошти повинні будуть спрямувати на виплату Росією повної компенсації збитків, завданих Україні. З цієї заяви випливає, що поки війна в Україні триває і санкції проти Росії діють, про конфіскацію заморожених російських активів у ЄС не йдеться.

[ + – ] Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн Фото: Associated Press

Однак не можна виключати, що прогрес у цьому питанні в США й інших країнах підштовхуватиме обережний Євросоюз до радикальніших дій. Адже, як пише Фокус, 22 грудня 2022 року в США ухвалили поправку до держбюджету, яка дозволить передавати доходи від використання або продажу заарештованих російських активів для народу України. Водночас у Канаді йдеться про конфіскацію на користь України $26 млн у російського олігарха Романа Абрамовича.

"Слід очікувати, що інші країни, у тому числі члени Європейського Союзу, де зберігається левова частка російських активів, теж ухвалять аналогічне законодавство. Тому що приклад США, як правило, наслідують інші наші союзники", — наголошує Ігор Чудовський, керуючий партнер АТ "Чудовський і партнери".

Зокрема, так уже неодноразово відбувалося щодо санкційного тиску на агресора чи надання Україні військової допомоги, де ініціатива, що виходить від США, часто знаходила продовження в колах союзників.

Раніше Фокус писав про можливі наслідки введення в ЄС стелі цін на російський газ із 15 лютого 2023 року. Також із посиланням на Bloomberg Фокус повідомляв, що Естонія в січні 2023 року збирається подати юридичний план арешту російських активів і схему переведення їх на користь України.