Арешт активів РФ на користь України: Естонія зробила безпрецедентний крок, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Естонія має намір представити план на той час, коли Європейська комісія розробить загальноблокову угоду про те, як розпорядитися замороженими російськими активами.

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Естонія планує цього місяця подати юридичний план арешту російських активів та схему переведення їх на користь України. Про це повідомляє Bloomberg.

Естонія першою з країн Європейського Союзу зробила такий крок щодо фінансових санкцій проти РФ. Ще в грудні офіційний Таллінн доручив профільним міністерствам розробити план конфіскації активів Росії.

Видання зазначає, що законодавчу базу створять до кінця січня цього року. Естонія має намір представити план на той час, коли Європейська комісія розробить загальноблокову угоду про те, як розпорядитися €300 млрд у резервах Центрального банку РФ та ще мільярдами заморожених активів російських осіб, які перебувають під санкціями.

"Членам Євросоюзу необхідно продовжити роботу щодо реалізації заморожених активів Росії", — прокоментувала ситуацію прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

За оцінкою фінансових експертів, заморожені кошти на рахунках росіян в Естонії становлять майже 20 млн євро.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року стало відомо, що Німеччина готова передати Україні конфісковані російські активи. За інформацією журналістів, такі заходи зараз обговорюються не лише у Німеччині, а й у Євросоюзі загалом, а також у США. Проте законодавства всіх країн стикаються з проблемами, коли йдеться про конфіскацію іноземних активів.

Фокус також писав, що 29 грудня Кабінет Міністрів Естонії поставив перед Міністерствами юстиції та закордонних справ завдання опрацювати правову сторону питання передачі Україні заморожених російських активів. Глава МЗС Естонії зазначив, що відчуження російського майна в ЄС можливе за відповідного рішення суду і додав, що з політичного погляду це "вкрай необхідно" зробити.