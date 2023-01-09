Арест активов РФ в пользу Украины: Эстония сделала беспрецедентный шаг, — СМИ

По информации журналистов, Эстония намерена представить план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение о том, как распорядиться замороженными российскими активами.

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Эстония планирует в этом месяце представить юридический план ареста российских активов и схему перевода их в пользу Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Эстония первой из стран Европейского союза предприняла такой шаг касательной финансовых санкций против РФ. Еще в декабре официальный Таллин поручил профильным министерствам разработать план конфискации активов России.

Издание отмечает, что законодательная база будет создана к концу января нынешнего года. Эстония намерена представить план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение о том, как распорядиться €300 млрд в резервах Центрального банка РФ и еще миллиардами замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями.

"Членам Евросоюза необходимо продолжить работу по реализации замороженных активов России", — прокомментировала ситуацию премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По оценке финансовых экспертов, замороженные средства на счетах россиян в Эстонии составляют почти €20 млн.

Напомним, в начале января 2023 года стало известно, что Германия готова передать Украине конфискованные российские активы. По информации журналистов, подобные меры сейчас обсуждаются не только в Германии, но и в Евросоюзе в целом, а также в США. Однако законодательства всех стран сталкиваются с проблемами, когда речь идет о конфискации иностранных активов.

Фокус также писал, что 29 декабря кабинет министров Эстонии поставил перед Министерствами юстиции и иностранных дел задачу проработать правовую сторону вопроса передачи Украине замороженных российских активов. Глава МИД Эстонии отметил, что отчуждение российского имущества в ЕС возможно при соответствующем решении суда и добавил, что с политической точки зрения это "крайне необходимо" сделать.