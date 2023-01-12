Зарплаты и пенсии в 2023 году: украинцам рассказали, ждать ли повышения выплат

На фоне быстрорастущей инфляции и сложной ситуации в экономике из-за войны, работодатель может самостоятельно простимулировать своих сотрудников денежными премиями.

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Украинским работодателям в 2023 году разрешили не индексировать зарплаты своим сотрудникам. Все из-за подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским Закона "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" от 03.11.2022 г. №2710-IX, который опубликован на сайте Верховной Рады.

В документе прописаны несколько важных изменений по поводу распределения государственного бюджета. Например, есть раздел о суммах для финансирования социальной сферы. Как сообщили в Государственной службе по труду, в Законе есть отдельный пункт, который приостанавливает действие Закона "Об индексации денежных доходов населения".

В ведомстве объяснили, что правило касается доходов физических лиц, которые индексируются документом. В первую очередь, речь о работодателях и зарплатах сотрудникам. Так, в 2023 году всех руководителей лишили обязательства осуществлять индексацию должностных окладов и повышать заработную плату.

Но, учитывая высокий уровень инфляции в государстве, а также для стимулирования лучшего исполнения обязанностей рабочими, владелец может самостоятельно принять решение о дополнительных выплатах своим сотрудникам. Например, начислять дополнительные премии.

Кроме того, Закон "Об индексации денежных доходов населения" влияет на индексацию некоторые других доходов:

пенсии;

стипендии;

денежное довольствие;

выплаты, подпадающие под украинское законодательство об общеобязательном государственном социальном страховании (за исключением ежемесячного страхового обеспечения потерпевшим на производстве);

компенсация за вред, причиненный человеку (увечье или иное повреждение здоровья);

выплаты украинцам, имеющим право на возмещение в случае потери кормильца;

размер алиментов, определенный судом в жесткой денежной сумме

Напомним, ранее Фокус рассказывал, в каких сферах работодатели даже в условиях войны предлагают украинцам достаточно щедрые зарплаты. Еще Фокус анализировал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены.