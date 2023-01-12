Зарплати та пенсії у 2023 році: українцям розповіли, чи чекати підвищення виплат

На тлі інфляції, що швидко зростає, і складної ситуації в економіці через війну, роботодавець може самостійно простимулювати своїх співробітників грошовими преміями.

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Українським роботодавцям у 2023 році дозволили не індексувати зарплати своїм працівникам. Все через підписаний Президентом України Володимиром Зеленським Закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. №2710-IX, який опубліковано на сайті Верховної Ради.

У документі прописано кілька важливих змін щодо розподілу державного бюджету. Наприклад, є розділ про суми фінансування соціальної сфери. Як повідомили у Державній службі з праці, у Законі є окремий пункт, який зупиняє дію Закону "Про індексацію грошових доходів населення".

У відомстві пояснили, що правило стосується доходів фізичних осіб, що індексуються документом. Насамперед, мова про роботодавців та зарплати співробітникам. Так, у 2023 році всіх керівників позбавили зобов'язання здійснювати індексацію посадових окладів та підвищувати заробітну плату.

Але з огляду на високий рівень інфляції у державі, а також для стимулювання кращого виконання обов'язків робітниками, власник може самостійно ухвалити рішення про додаткові виплати своїм співробітникам. Наприклад, нараховувати додаткові премії.

Крім того, Закон "Про індексацію грошових доходів населення" впливає на індексацію деяких інших доходів:

пенсії;

стипендії;

грошове забезпечення;

виплати, що підпадають під українське законодавство щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування (за винятком щомісячного страхового забезпечення потерпілим на виробництві);

компенсація за шкоду, заподіяну людині (каліцтва чи інше ушкодження здоров'я);

виплати українцям, які мають право на відшкодування у разі втрати годувальника;

розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, у яких сферах роботодавці навіть за умов війни пропонують українцям досить щедрі зарплати. Ще Фокус аналізував, як подорожчало життя в Україні у 2022 році і на які товари та послуги найбільше зросли ціни.