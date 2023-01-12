Курс доллара в 2023 году: каких изменений ждать украинцам на валютном рынке

Благодаря международной поддержке, украинская экономика не развалилась в условиях войны, а национальная валюта хоть и девальвировала, но не скатилась в пропасть в 2022 году.

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Курс доллара в 2023 году в Украине вряд ли пройдет отметку, ранее установленную правительством для валюты – 42 грн/доллар. Об этом заявил народный депутат, член парламентского Комитета по экономическому развитию Александр Мариковский.

"Украина продемонстрировала, что имеет хорошие инструментарии, которые позволили "выруливать" из рецессии, вызванной кризисом из-за агрессии Российской Федерации против нашего государства. В частности, это выпуск военных облигаций, реализованных на сумму более 200 млрд гривен", – отметил Мариковский.

Депутат также отметил, что несмотря на все негативные прогнозы в 2022 украинская гривна девальвировала не так уж и сильно.

"У нас сейчас адекватный курс, по сравнению с той ситуацией, в которой находится страна. Что касается этого года, то есть консенсус-прогноз от сходящихся в оценках экспертов, что украинская гривна будет держаться на уровне 41 гривны за доллар. При этом правительство установило среднюю планку на уровне 42 гривны за доллар", – подчеркнул политик.

Он посоветовал не обращать внимание на панические прогнозы некоторых экономистов, которые убеждают, что курс доллара в 2023 году будет стоить 50 гривен и больше.

Курс доллара сегодня

Курс доллара в обменниках по состоянию на четверг, 12 января, как свидетельствуют данные Минфина, был следующим:

покупка – 40,43 грн/доллар (-0,02);

продажа – 40,51 грн/доллар (-0,05).

Курс доллара на черным рынке

Стоимость доллара сегодня на черном рынке, по информации Минфина, составляет:

покупка – 40,44 грн/доллар (-0,00 грн);

продажа – 40,61 грн/доллар (-0,01грн).

Что во время войны происходит с курсом гривны

29,25 UAH/USD составил официальный курс гривны в начале полномасштабной войны. На этом уровне его зафиксировал Нацбанк, чтобы сохранить стабильность финансовой системы.

36,57 UAH/USD составляет курс НБУ в начале 2023 года. Соответствующий уровень зафиксирован регулятором с 21 июля 2022 года, когда появился заметный разрыв между официальным и наличными курсами. Это — самый низкий официальный курс гривны за всю историю национальной валюты.

40,2-40,8 UAH/USD (покупка/продажа) стоил наличный доллар в обменных пунктах украинских банков перед Новым годом. Цены на черном рынке отличаются не существенно.

45,8 UAH/USD может составить курс доллара в 2023 году, согласно прогнозу Минэкономики, а среднегодовой курс, заложенный в госбюджете на этот год, — 42,2 UAH/USD. Это означает возможные колебания курса в течение 2023 года от 39 грн/долл. до 45,5 UAH/USD.

Напомним, по прогнозу НБУ, инфляция в Украине в 2023 году замедлится благодаря последовательной экономической политики при поддержке международных партнеров. При этом рост потребительских цен продолжится.

Ранее Фокус также рассказывал, что 2023 год не будет легким для украинской экономики, а сценарии ее развития напрямую зависят от событий на фронте. Между тем, есть надежды на стабилизацию ситуации и начало восстановления.