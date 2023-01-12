Курс долара у 2023 році: яких змін чекати українцям на валютному ринку

Завдяки міжнародній підтримці, українська економіка не розвалилася в умовах війни, а національна валюта хоч і девальвувала, але не скотилася у прірву в 2022 році.

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Курс долара в 2023 році в Україні навряд чи пройде позначку, раніше встановлену урядом для валюти — 42 грн/долар. Про це заявив народний депутат, член парламентського Комітету з економічного розвитку Олександр Маріковський.

"Україна продемонструвала, що має гарні інструментарії, які дозволили "вирулювати" з рецесії, спричиненої кризою через агресію Російської Федерації проти нашої держави. Зокрема, це випуск військових облігацій, реалізованих на суму понад 200 млрд гривень", — зазначив Маріковський.

Депутат також зазначив, що незважаючи на всі негативні прогнози у 2022 році українська гривня девальвувала не так уже й сильно.

"У нас зараз адекватний курс, порівняно з тією ситуацією, в якій знаходиться країна. Щодо цього року, то є консенсус-прогноз від експертів, які сходяться в оцінках, що українська гривня триматиметься на рівні 41 гривні за долар. При цьому уряд встановив середню планку на рівні 42 гривні за долар", — наголосив політик.

Він порадив не звертати увагу на панічні прогнози деяких економістів, які переконують, що курс долара у 2023 році коштуватиме 50 гривень і більше.

Курс долара сьогодні

Курс долара в обмінниках станом на четвер, 12 січня, як свідчать дані Мінфіну, був таким:

купівля — 40,43 грн/долар (-0,02);

продаж — 40,51 грн/долар (-0,05).

Курс долара на чорному ринку

Вартість долара сьогодні на чорному ринку, за інформацією Мінфіну, становить:

купівля — 40,44 грн/долар (-0,00 грн);

продаж — 40,61 грн/долар (-0,01грн).

Що під час війни відбувається з курсом гривні

29,25 UAH/USD склав офіційний курс гривні на початку повномасштабної війни. На цьому рівні його зафіксував Нацбанк, щоб зберегти стабільність фінансової системи.

36,57 UAH/USD складає курс НБУ на початку 2023 року. Відповідний рівень зафіксовано регулятором із 21 липня 2022 року, коли з'явився помітний розрив між офіційним і готівковим курсом. Це найнижчий офіційний курс гривні за всю історію національної валюти.

40,2-40,8 UAH/USD (купівля/продаж) коштував готівковий долар в обмінних пунктах українських банків перед Новим роком. Ціни на чорному ринку відрізняються не суттєво.

45,8 UAH/USD може скласти курс долара в 2023 році, згідно з прогнозом Мінекономіки, а середньорічний курс, закладений у держбюджеті на цей рік, — 42,2 UAH/USD. Це означає можливі коливання курсу протягом 2023 року від 39 грн/дол. до 45,5 UAH/USD.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, інфляція в Україні у 2023 році сповільниться завдяки послідовній економічній політиці за підтримки міжнародних партнерів. Водночас зростання споживчих цін продовжиться.

Раніше Фокус також розповідав, що 2023 не буде легким для української економіки, а сценарії її розвитку безпосередньо залежать від подій на фронті. Тим часом, є надії на стабілізацію ситуації та початок відновлення.