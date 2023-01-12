Евросоюз одобрил налоговую реформу "все по 10", — Офис Президента

Европа согласна на налоговую реформу в Украине, но при условии, что власти отменят все существующие сейчас льготы по уплате НДС.

Related video

В Офисе президента заявили, что в Евросоюзе согласны с проведением в Украине новой налоговой реформы, в рамках которой будут снижены ставка НДС, налог на прибыль и налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%. Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма во время конференции Ukraine Economic Outlook.

По его словам, в ЕС не против реформы, если украинские власти отменят все льготы по уплате НДС, которые действуют сейчас. Ростислав Шурма объяснил, что у Украины есть два варианта действий, чтобы обеспечить требование ЕС о минимальной ставке налога на добавленную стоимость в размере 15% при условии снижения налога до уровня 10%.

"Первый путь таков: мы уведомили представителей ЕС о том, что хотели бы на переходный период попросить ставку НДС в размере 10%. Но одновременно мы обязуемся убрать все льготы по НДС, которые действуют на сегодня, потому что отдельные позиции облагаются по 7%, а некоторые вообще освобождены от уплаты НДС", — рассказал политик.

Он также отметил, заявил, что Еврокомиссия предварительно согласилась пойти на такое исключение для Украины.

Налоговая реформа "10 на 10": что известно

В августе 2022 года появилась информация, что в Офисе Президента появилась идея о концепции новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.

Кроме того, реформа предполагает на одном из этапов отменить ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Об этом рассказывал Фокус в своей статье: "Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о ненужности данной реформы. По его словам у идеологов реформы "все по 10" нет внятной аргументации о целесообразности своей идеи.

Также Фокус сообщал, что в Украине может появиться налог, поступление от которого будут направлять на финансирование Вооруженных сил Украины.