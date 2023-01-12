Євросоюз схвалив податкову реформу "все по 10", — Офіс Президента

Європа згодна на податкову реформу в Україні, але за умови, що влада скасує всі наявні зараз пільги зі сплати ПДВ.

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В Офісі президента заявили, що в Євросоюзі згодні з проведенням в Україні нової податкової реформи, в межах якої буде знижено ставку ПДВ, податок на прибуток та податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%. На цьому наголосив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма під час конференції Ukraine Economic Outlook.

За його словами, у ЄС не проти реформи, якщо українська влада скасує всі пільги зі сплати ПДВ, які діють зараз. Ростислав Шурма пояснив, що Україна має два варіанти дій, щоб забезпечити вимогу ЄС про мінімальну ставку податку на додану вартість у розмірі 15% за умови зниження податку до рівня 10%.

"Перший шлях такий: ми повідомили представників ЄС про те, що хотіли б на перехідний період попросити ставку ПДВ у розмірі 10%. Але одночасно ми зобов'язуємося прибрати всі пільги за ПДВ, які діються станом на сьогодні, тому що окремі позиції оподатковуються по 7%, а дехто взагалі звільнений від сплати ПДВ", — розповів політик.

Він також зазначив, що заявив, що Єврокомісія попередньо погодилася піти на такий виняток для України.

Податкова реформа "10 на 10": що відомо

У серпні 2022 року з'явилася інформація, що в Офісі Президента з'явилася ідея щодо концепції нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Крім того, реформа передбачає на одному з етапів скасування ЄСВ, збільшення військового збору з 1,5% до 3% та перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Про це розповідав Фокус у своїй статті: "Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу та державі податкова реформа "все по 10".

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про непотрібність цієї реформи. За його словами, в ідеологів реформи "все по 10" немає чіткої аргументації про доцільність своєї ідеї.

Також Фокус повідомляв, що в Україні може з'явитися податок, надходження від якого надсилатимуть на фінансування Збройних сил України.