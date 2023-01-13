"Укрпошта" снизила тарифы на посылки в страны Балтии: как изменились цены

Теперь за отправку, например, браслета с украинской символикой весом до 250 грамм нужно заплатить $5,73 (240 грн), а отправка нескольких украинских книг весом 1 кг — от $11 (443 грн).

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На "Укрпоште" с 12 января начали действовать новые тарифы на доставку посылок в Литву, Латвию и Эстонию. Как сообщает пресс-служба компании, тарифы были снижены до 45%.

"В рамках сотрудничества "Укрпошты" с почтовыми операторами Lietuvos paštas (Литва), Latvijas Pasts (Латвия) и Omniva (Эстония) были снижены тарифы на отправку мелких пакетов на 25-35% в зависимости от веса и посылок на 35-45%", – сказано в сообщении.

Отмечается, что теперь за отправку, например, браслета с украинской символикой весом до 250 грамм нужно заплатить $5,73 (240 грн), а отправка нескольких украинских книг весом 1 кг — от $11 (443 грн).

[ + – ] Укрпочта снижает тарифы [ + – ] Укрпочта снижает тарифы Фото: Укрпочта

Отметим, что "Укрпошта" доставляет посылки в 190 стран мира – кроме России и Беларуси, а также принимает посылки, отправленные в Украину из большинства стран мира.

Напомним, что с 1 января "Укрпошта" снизила тарифы на отправку посылок EMS из Украины в Польшу на 75%. Стоимость отправки теперь зависит от веса:

до 1 кг – 317 грн;

1-5 кг – 393 грн;

5-10 кг – 468 грн;

0-20 кг — около 619 грн.

Также напомним, что "Укрпошта" в случае тотального блэкаута будет осуществлять выплату пенсий и обеспечение бытовыми товарами.