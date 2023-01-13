"Укрпошта" знизила тарифи на посилки до країн Балтії: як змінилися ціни
Тепер за відправку, наприклад, браслета з українською символікою вагою до 250 грамів потрібно заплатити $5,73 (240 грн), а відправлення кількох українських книг вагою 1 кг — від $11 (443 грн).
На "Укрпошті" з 12 січня почали діяти нові тарифи на доставку посилок до Литви, Латвії та Естонії. Як повідомляє пресслужба компанії, тарифи знизили до 45%.
"У межах співпраці "Укрпошти" з поштовими операторами Lietuvos paštas (Литва), Latvijas Pasts (Латвія) та Omniva (Естонія) було знижено тарифи на відправку дрібних пакетів на 25-35% залежно від ваги та посилок на 35-45%", — сказано в повідомленні.
Зазначається, що тепер за відправку, наприклад, браслета з українською символікою вагою до 250 грамів потрібно заплатити $5,73 (240 грн), а відправлення кількох українських книг вагою 1 кг — від $11 (443 грн).
Зазначимо, що "Укрпошта" доставляє посилки до 190 країн світу — окрім Росії та Білорусі, а також приймає посилки, відправлені в Україну з більшості країн світу.
Нагадаємо, що з 1 січня "Укрпошта" знизила тарифи на надсилання посилок EMS з України до Польщі на 75%. Вартість відправлення залежить від ваги:
- до 1 кг — 317 грн;
- 1-5 кг — 393 грн;
- 5-10 кг — 468 грн;
- 0-20 кг — близько 619 грн.
Також нагадаємо, що "Укрпошта" у разі тотального блекауту здійснюватиме виплату пенсій та забезпечення побутовими товарами.