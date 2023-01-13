"Укрпошта" знизила тарифи на посилки до країн Балтії: як змінилися ціни

Тепер за відправку, наприклад, браслета з українською символікою вагою до 250 грамів потрібно заплатити $5,73 (240 грн), а відправлення кількох українських книг вагою 1 кг — від $11 (443 грн).

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На "Укрпошті" з 12 січня почали діяти нові тарифи на доставку посилок до Литви, Латвії та Естонії. Як повідомляє пресслужба компанії, тарифи знизили до 45%.

"У межах співпраці "Укрпошти" з поштовими операторами Lietuvos paštas (Литва), Latvijas Pasts (Латвія) та Omniva (Естонія) було знижено тарифи на відправку дрібних пакетів на 25-35% залежно від ваги та посилок на 35-45%", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що тепер за відправку, наприклад, браслета з українською символікою вагою до 250 грамів потрібно заплатити $5,73 (240 грн), а відправлення кількох українських книг вагою 1 кг — від $11 (443 грн).

[ + – ] "Укрпошта" знижує тарифи [ + – ] "Укрпошта" знижує тарифи Фото: Укрпошта

Зазначимо, що "Укрпошта" доставляє посилки до 190 країн світу — окрім Росії та Білорусі, а також приймає посилки, відправлені в Україну з більшості країн світу.

Нагадаємо, що з 1 січня "Укрпошта" знизила тарифи на надсилання посилок EMS з України до Польщі на 75%. Вартість відправлення залежить від ваги:

до 1 кг — 317 грн;

1-5 кг — 393 грн;

5-10 кг — 468 грн;

0-20 кг — близько 619 грн.

Також нагадаємо, що "Укрпошта" у разі тотального блекауту здійснюватиме виплату пенсій та забезпечення побутовими товарами.