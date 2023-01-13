Почти 4,5 тысячи безработных вступили в "армию восстановления" Украины, – Минэкономики

По словам замминистра экономики Татьяны Бережной, за участие в восстановительных работах украинцам суммарно уже выплатили 29 миллионов гривен.

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К общественно полезным работам в рамках проекта "Армия восстановления страны" удалось привлечь более 4,5 тысяч граждан в девяти областях Украины. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Чиновница рассказала, что в 2023 году к правительственному проекту присоединилось около 800 украинцев. За их труд государство уже выплатило 5 миллионов гривен.

"В общей сложности со старта проекта в конце сентября 4,5 тысячи человек, которые были длительное время — в среднем более четырех месяцев — без работы, получили ее", — сказала Бережная.

Оплата за общественно полезные работы составляет не менее 6700 гривен, что равно минимальной зарплате в Украине. Сумма может быть также дополнена из местных областных бюджетов.

"Армия восстановления страны" уже функционирует в Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской областях.

В Минэкономики подчеркнули, что больше всего желающих присоединиться работам оказалось в Полтавской области – 1257 людей. Следом идут Сумская и Киевская области, в которой начитали соответственно 887 и 809 человек.

"В целом за выполнение таких работ безработным уже выплачено с момента старта проекта 29 млн грн", — отмечает замминистра экономики.

Вакансии в "Армии восстановления"

Татьяна Бережная отметила, что вид общественных работ часто обусловлен потребностями того или иного населенного пункта. К наиболее распространенным задачам относятся:

Разбор завалов и восстановление домов, поврежденных в результате обстрелов;

Обустройство и укрепление блокпостов и подвалов под укрытие;

Расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог;

Сооружение защитных конструкций для гражданских, укрепление дамб;

Заготовка дров для военнослужащих и населения;

Разгрузка и сортировка гуманитарной помощи;

Работа в Пунктах несокрушимости.

Напомним, что создание "Армии восстановления" было анонсировано 25 октября прошлого года министром экономики Украины Юлией Свириденко. Таким образом в правительстве намеревались привлечь граждан к общественно важным работам, в частности, из-за сложной ситуации с безработицей.

Фокус также писал о том, что по оценкам Всемирного банка от декабря 2022 года, на послевоенное восстановление Украины может понадобиться 500-600 миллиардов евро. Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде отметила, что с июня предполагаемая сумма увеличилась в два раза.