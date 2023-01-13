Майже 4,5 тисяч безробітних вступили в "армію відновлення" України, – Мінекономіки

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, за участь у відновлювальних роботах українцям сумарно вже виплатили 29 мільйонів гривень.

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До суспільно корисних робіт у межах проєкту "Армія відновлення країни" вдалося залучити понад 4,5 тисячі громадян у дев'яти областях України. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Чиновниця розповіла, що у 2023 році до урядового проекту приєдналося близько 800 українців. За їхню працю держава вже виплатила 5 мільйонів гривень.

"Загалом зі старту проекту наприкінці вересня 4,5 тисячі осіб, які були тривалий час — у середньому понад чотири місяці — без роботи, отримали її", — сказала Бережна.

Оплата за суспільно корисні роботи становить не менше від 6700 гривень, що дорівнює мінімальній зарплаті в Україні. Сума може бути доповнена з місцевих обласних бюджетів.

"Армія відновлення країни" вже функціонує у Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській областях.

У Мінекономіки наголосили, що найбільше охочих приєднатися до робіт опинилося в Полтавській області — 1257 людей. Слідом йдуть Сумська та Київська області, в якій нарахували відповідно 887 та 809 осіб.

"Загалом за виконання таких робіт безробітним уже виплачено з моменту старту проєкту 29 млн грн", — зазначає заступник міністра економіки.

Вакансії у "Армії відновлення"

Тетяна Бережна наголосила, що вид громадських робіт часто зумовлений потребами того чи іншого населеного пункту. До найпоширеніших завдань належать:

Розбирання завалів та відновлення будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів;

Облаштування та зміцнення блокпостів та підвалів під укриття;

Розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;

Спорудження захисних конструкцій для цивільних, зміцнення дамб;

Заготівля дров для військовослужбовців та населення;

Розвантаження та сортування гуманітарної допомоги;

Робота в Пунктах незламності.

Нагадаємо, що створення "Армії відновлення" анонсувала 25 жовтня минулого року міністерка економіки України Юлією Свириденко. Так в уряді мали намір залучити громадян до суспільно важливих робіт, зокрема через складну ситуацію з безробіттям.

Фокус також писав про те, що, за оцінками Світового банку від грудня 2022 року, на повоєнне відновлення України може знадобитися 500-600 мільярдів євро. Віцепрезидентка Світового банку Анна Б'єрде зазначила, що з червня передбачувана сума збільшилася вдвічі.